वोट चोरी विवाद: कांग्रेस और चुनाव आयोग में तकरार, गहलोत बोले- EC की बीजेपी से सांठ-गांठ…लगाए गंभीर आरोप

Rajasthan Politics: वोट चोरी के आरोपों को लेकर कांग्रेस और केंद्रीय चुनाव आयोग (ECI) के बीच विवाद चरम पर पहुंच गया है। विपक्षी दलों ने मतदाता सूची में गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके जवाब में चुनाव आयोग ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी स्थिति स्पष्ट की। इस बीच, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए सवाल उठाए हैं।