मुस्लिम धर्म के लोग कमाई का 6 प्रतिशत और हम 1 फीसदी ही दान करते हैं, सीकर के रैवासा धाम में बोले बाबा रामदेव



बाबा रामदेव ने कहा कि मेरी दिनचर्या सुबह 3 बजे शुरू होती है। फिर हम अपना व्यक्तिगत ध्यान शुरू करते हैं। साधु-संत, महात्मा को कम से कम 80 साल तक दौड़ते रहना चाहिए। रामदेव ने कहा कि जब मैं 100 साल का हो जाऊंगा तो समय आगे बढ़ाऊंगा। हम 60 के बाद अपने आप को बुजुर्ग मानने लग जाते हैं, लेकिन 60 के बाद तो जीने का आनंद आता है।