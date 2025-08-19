Motivational: थैलेसीमिया से ग्रस्त ‘हर्षद’ बनेगा डॉक्टर, पहले ही प्रयास में क्लियर किया NEET, माता-पिता ने छोड़ दी थी बचने की आस

बीमारी से संघर्ष कर हर्षद ने 82% अंक के साथ 12वीं पास की। माता-पिता को लक्ष्य बता मेडिकल फील्ड में जाने की ठानी। जज्बा ऐसा दिखाया कि पहले ही प्रयास में नीट परीक्षा क्रेक की। अब वह डॉक्टर बनेगा। हर्षद का बांसवाड़ा के मेडिकल कॉलेज में प्रवेश हो गया है। दावा किया जा रहा कि वह राजस्थान में मेडिकल में चयनित पहला थैलेसीमिया ग्रस्त छात्र है।