CISF Project Mann: 40% तक घटे सुसाइड केस, जयपुर, दिल्ली, भोपाल, चंडीगढ़ के 75000+ जवानों को मिली मानसिक स्वास्थ्य में मदद

CISF अधिकारियों के अनुसार इस पहल ने आत्महत्या की घटनाओं में 40 फीसदी तक की कमी ला दी है। इतना ही नहीं, इसके जरिए अब तक जयपुर, दिल्ली, भोपाल, चंडीगढ़ समेत विभिन्न शहरों में कार्यरत 75 हजार से अधिक जवानों और उनके परिवारों को मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी मदद की जा चुकी है। इस पहल के जरिए तीन वर्षों में 75,181 जवानों और उनके परिजनों की काउंसलिंग की गई है। 8,506 अधिकारियों और अधीनस्थ अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।