CISF Project Mann: 40% तक घटे सुसाइड केस, जयपुर, दिल्ली, भोपाल, चंडीगढ़ के 75000+ जवानों को मिली मानसिक स्वास्थ्य में मदद

Monday Motivational Story: केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ) में गत तीन वर्ष पूर्व शुरू हुए प्रोजेक्ट ‘मन’ का असर अब मानसिक तनाव और अवसाद से जूझ रहे जवानों के मानसिक स्वास्थ्य पर साफ दिखाई देने लगा है।
CISF अधिकारियों के अनुसार इस पहल ने आत्महत्या की घटनाओं में 40 फीसदी तक की कमी ला दी है। इतना ही नहीं, इसके जरिए अब तक जयपुर, दिल्ली, भोपाल, चंडीगढ़ समेत विभिन्न शहरों में कार्यरत 75 हजार से अधिक जवानों और उनके परिवारों को मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी मदद की जा चुकी है। इस पहल के जरिए तीन वर्षों में 75,181 जवानों और उनके परिजनों की काउंसलिंग की गई है। 8,506 अधिकारियों और अधीनस्थ अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।
इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, संसद भवन और दिल्ली मेट्रो जैसी हाई-सेंसिटिव लोकेशंस पर तैनात 31 हजार जवानों का साइकोमेट्रिक मूल्यांकन किया गया, जिससे तनाव, वैवाहिक विवाद, वित्तीय परेशानी जैसी समस्याओं की समय पर पहचान की और समाधान हुआ।
जवानों के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन चलाई जा रही है, जहां तुरंत काउंसलिंग दी जाती है। पिछले वर्ष 1,300 जवानों ने हेल्पलाइन से समस्याएं साझा कीं। वर्तमान में 23 काउंसलर सेवाएं दे रहे हैं।
जवान तनाव कम करने के तरीके सीख रहे हैं। वे न केवल खुद की भावनात्मक स्थिति पर ध्यान दे रहे हैं, बल्कि साथियों के व्यवहार में बदलाव भी पहचानने लगे हैं।
अजय दहिया, उप महानिरीक्षक, सीआइएसएफ