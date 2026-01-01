Sirohi: सिरोही में 25 करोड़ की लागत से बन रही 19KM लंबी सड़क, नेशनल और स्टेट हाईवे से होगी कनेक्टिविटी

जिले की महत्वपूर्ण स्वरूपगंज-नितोड़ा-ईसरा सड़क के चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य की शुरुआत हो चुकी है। लगभग 19 किलोमीटर लंबी इस सड़क का निर्माण 25 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। यह कार्य वर्ष 2026 में पूर्ण किया जाएगा। साथ ही एनएच-27 नेशनल हाईवे और रानीवाड़ा स्टेट हाईवे एसएच-11 से कनेक्टिविटी भी सुनिश्चित होगी।

- रमेशचंद्र बराड़ा, अधिशासी अभियंता, पीडब्ल्यूडी, सिरोही