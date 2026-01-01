1 जनवरी 2026,

सिरोही

Sirohi: सिरोही में 25 करोड़ की लागत से बन रही 19KM लंबी सड़क, नेशनल और स्टेट हाईवे से होगी कनेक्टिविटी

सिरोही जिले में नए साल के साथ ही विकास कार्यों ने रफ्तार पकड़ ली है। स्वरूपगंज-नितोड़ा-ईसरा सड़क के चौड़ाईकरण और सुदृढ़ीकरण से आदिवासी क्षेत्र को बेहतर कनेक्टिविटी और सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिलेगी।

सिरोही

image

Rakesh Mishra

Jan 01, 2026

प्रतीकात्मक तस्वीर

सिरोही। नए साल की शुरुआत सिरोही जिले के लिए विकास की नई उम्मीद लेकर आई है। जिले की महत्वपूर्ण स्वरूपगंज-नितोड़ा-ईसरा सड़क के चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य की शुरुआत हो गई है। लगभग 19 किलोमीटर लंबी इस सड़क का निर्माण 25 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। यह कार्य वर्ष 2026 तक पूर्ण किया जाएगा।

सात मीटर चौड़ी बनेगी सड़क

यह सड़क सात मीटर चौड़ी बनेगी, जिससे आदिवासी क्षेत्र के लोगों की आवाजाही और अधिक सुदृढ़ होगी। साथ ही एनएच-27 नेशनल हाईवे से रानीवाड़ा स्टेट हाईवे एसएच-11 की सीधी कनेक्टिविटी भी स्थापित होगी। सड़क का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि यह मार्ग प्रमुख धार्मिक स्थल पावापुरी तीर्थ और सुंधा माताजी को जोड़ता है।

खनन क्षेत्र से होकर गुजरने के कारण इस मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही बनी रहती है। लगातार दबाव और अधिक भार के चलते सड़क बार-बार क्षतिग्रस्त होती रही है। अब चौड़ाईकरण और सुदृढ़ीकरण के बाद यह समस्या दूर होगी और लोगों को सुरक्षित व जोखिम रहित सड़क मार्ग उपलब्ध हो सकेगा।

दुर्घटनाएं होंगी कम, विकास को मिलेगी गति

इस सड़क के निर्माण से न केवल यातायात सुगम होगा, बल्कि क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी। आदिवासी क्षेत्रों के लोग अब आसानी से मुख्य मार्ग से जुड़ सकेंगे। साथ ही धार्मिक स्थलों तक पहुंच भी सरल हो जाएगी।

सड़क चौड़ी होने से दुर्घटनाओं की आशंका कम होगी और भारी वाहनों की आवाजाही से होने वाली परेशानियां भी घटेंगी। यह परियोजना सिरोही जिले के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है और नए साल की शुरुआत को विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है।

आवाजाही होगी सुगम

जिले की महत्वपूर्ण स्वरूपगंज-नितोड़ा-ईसरा सड़क के चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य की शुरुआत हो चुकी है। लगभग 19 किलोमीटर लंबी इस सड़क का निर्माण 25 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। यह कार्य वर्ष 2026 में पूर्ण किया जाएगा। साथ ही एनएच-27 नेशनल हाईवे और रानीवाड़ा स्टेट हाईवे एसएच-11 से कनेक्टिविटी भी सुनिश्चित होगी।
- रमेशचंद्र बराड़ा, अधिशासी अभियंता, पीडब्ल्यूडी, सिरोही

खबर शेयर करें:

Published on:

01 Jan 2026 03:27 pm

