January Holidays 2026: राजस्थान में साल के पहले महीने में मिलेंगी 11 छुट्टियां, इन 2 लॉन्ग वीकेंड पर घूमने का कर सकते हैं प्लान

Upcoming Holiday List: साल 2026 की शुरुआत होते ही लोगों ने छुट्टियों की प्लानिंग शुरू कर दी है। राजस्थान में जनवरी महीने में रविवार, सरकारी अवकाश, स्थानीय अवकाश और ऐच्छिक अवकाश मिलाकर कर्मचारियों और विद्यार्थियों को घूमने के लिए कई मौके मिलेंगे। खास बात ये है कि जयपुर जिला कलक्टर की ओर से मकर संक्रांति पर स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है जिससे जनवरी में छुट्टियों की संख्या और बढ़ गई है।
दिसंबर 2025 से ही स्कूलों में शीतकालीन अवकाश शुरू हो गए हैं। ऐसे में महीने की शुरुआत से ही 1 जनवरी से 5 जनवरी तक स्कूलों में शीतकालीन अवकाश है। इसके अलावा महीने में चार रविवार भी पड़ रहे हैं। ऐसे में स्कूलों में बच्चों को कुल 11 छुट्टियां मिलेंगी।
1–5 जनवरी: शीतकालीन अवकाश
11 जनवरी: रविवार
13 जनवरी: लोहड़ी पर्व14 जनवरी: मकर संक्रांति ( जयपुर में स्थानीय अवकाश)
18 जनवरी: रविवार
25 जनवरी: रविवार
26 जनवरी: गणतंत्र दिवस
31 जनवरी: विश्वकर्मा जयंती / स्वामी रामचरण जयंती
1 जनवरी (गुरुवार): नववर्ष
10 जनवरी (शनिवार): दूसरा शनिवार
11 जनवरी: रविवार
18 जनवरी: रविवार
24 जनवरी (शनिवार): चौथा शनिवार
25 जनवरी: रविवार
26 जनवरी (सोमवार): गणतंत्र दिवस
1 जनवरी: नववर्ष
13 जनवरी: लोहड़ी पर्व
31 जनवरी: विश्वकर्मा जयंती / स्वामी रामचरण जयंती
जनवरी में घूमने-फिरने वालों के लिए लॉन्ग वीकेंड का अच्छा मौका है।
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने आदेश जारी कर 14 जनवरी 2026, बुधवार को जयपुर जिले में मकर संक्रांति के अवसर पर स्थानीय अवकाश घोषित किया है। यह अवकाश जिले के सभी सरकारी कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संबंधित विभागों पर लागू होगा।
