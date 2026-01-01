January Holidays 2026: राजस्थान में साल के पहले महीने में मिलेंगी 11 छुट्टियां, इन 2 लॉन्ग वीकेंड पर घूमने का कर सकते हैं प्लान

Upcoming Holiday List: साल 2026 की शुरुआत होते ही लोगों ने छुट्टियों की प्लानिंग शुरू कर दी है। राजस्थान में जनवरी महीने में रविवार, सरकारी अवकाश, स्थानीय अवकाश और ऐच्छिक अवकाश मिलाकर कर्मचारियों और विद्यार्थियों को घूमने के लिए कई मौके मिलेंगे। खास बात ये है कि जयपुर जिला कलक्टर की ओर से मकर संक्रांति पर स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है जिससे जनवरी में छुट्टियों की संख्या और बढ़ गई है।