‘लंगूर है तू, दम है तो अब कंपनी में गाड़ी लगाकर दिखाना’, हॉर्न बजाने पर बस चालक से बोली महिला हेड कांस्टेबल

इस घटना के बाद इलाके में एक ही चर्चा है कि पुलिसकर्मी आमजन को यातायात नियमों का पालन करने की नसीहत देते हैं, जबकि खुद ही नियमों का मखौल उड़ाते नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो में जो कार नजर आ रही है, उस उस पर ब्लैक फिल्म भी लगी हुई थी, यह भी यातायात नियमों का उल्लंघन है। वीडियो वायरल होने पर लोग पुलिस पर ही नियमों की अनदेखी को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं। सिरोही पुलिस अधीक्षक डॉ. प्यारेलाल शिवरान ने कहा, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, पता करवाता हूं।