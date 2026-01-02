‘लंगूर है तू, दम है तो अब कंपनी में गाड़ी लगाकर दिखाना’, हॉर्न बजाने पर बस चालक से बोली महिला हेड कांस्टेबल

सिरोही में महिला हेड कांस्टेबल की दादागिरी (फोटो- पत्रिका)
सिरोही: आमजन को कानून-कायदों का पाठ पढ़ाने वाली पुलिस ही वर्दी के रौब में कायदों का मखौल उड़ाती नजर आ रही हैं। ऐसा ही एक मामला सिरोही जिले के पिंडवाड़ा कस्बे से सामने आया है। जहां एक महिला पुलिसकर्मी का मुख्य सड़क पर कार खड़ी करने और अन्य वाहन चालकों को वर्दी का रौब दिखा धमकाने का कथित तौर पर वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
वायरल वीडियो में दिख रही महिला पुलिसकर्मी पिंडवाड़ा थाना क्षेत्र में यातायात शाखा में हेड कांस्टेबल पद पर कार्यरत बताई जा रही हैं। महिला पुलिसकर्मी ने अपनी कार को पिंडवाड़ा शहर की मुख्य सड़क पर इस तरह खड़ा कर दिया, जिससे कुछ ही देर में यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। वह कार खड़ी कर सामने एक दुकान से सामान मंगवाती दिख रही हैं, जिससे पीछे वाहनों की लंबी कतार लग गई।
वीडियो में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कार सड़क पर खड़ी करने से पीछे जाम लग गया। पीछे खड़े वाहन चालक लगातार हॉर्न बजाकर रास्ता खाली करने का आग्रह कर रहे हैं। इसी दौरान बस चालक ने जब गाड़ी हटाने को कहा, तो महिला हेड कांस्टेबल कथित रूप से भड़क उठीं।
पास आकर बस चालक को धमकाते और अभद्र भाषा का प्रयोग करते नजर आ रही हैं कि यहां नो पार्किंग है, उधर होकर ले जा। आगे बोलीं तेरी गाड़ी कहां लगी है, कंपनी में लगी है न, सुबह वहां मिलना मुझसे। अब तेरे में दम है तो कंपनी में गाड़ी लगाकर दिखाना। पुलिसकर्मी लंगूर जैसे शब्द भी बोलती नजर आ रही हैं। अंत में बस चालक बोल रहा कि मैडम आप वर्दी में हो, इसलिए रौब झाड़ रहे हो।
इस घटना के बाद इलाके में एक ही चर्चा है कि पुलिसकर्मी आमजन को यातायात नियमों का पालन करने की नसीहत देते हैं, जबकि खुद ही नियमों का मखौल उड़ाते नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो में जो कार नजर आ रही है, उस उस पर ब्लैक फिल्म भी लगी हुई थी, यह भी यातायात नियमों का उल्लंघन है। वीडियो वायरल होने पर लोग पुलिस पर ही नियमों की अनदेखी को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं। सिरोही पुलिस अधीक्षक डॉ. प्यारेलाल शिवरान ने कहा, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, पता करवाता हूं।
