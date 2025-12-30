RSRTC : खुशखबर, खाटू के लिए चलेगी 25 अतिरिक्त रोडवेज बसें, श्रद्धालुओं को मिली बड़ी सुविधा

फाइल फोटो पत्रिका
RSRTC : सीकर। नववर्ष पर हारे के सहारे बाबा श्याम के भक्तों के लिए राहत की खबर है। खाटूश्यामजी में नववर्ष पर लगने वाले मेले और श्रद्धालुओं की संभावित भारी भीड़ को देखते हुए राजस्थान रोडवेज ने विशेष बस संचालन की व्यवस्था की है। सीकर डिपो से साल के अंतिम दिन और नए साल के पहले दिन रोजाना पांच अतिरिक्त बसों का संचालन किया जाएगा।
अच्छी बात है कि इन बसों में 2 एयर कंडीशनर बस और तीन एक्सप्रेस श्रेणी की बस शामिल है। इसके अलावा श्रीमाधोपुर डिपो ने खाटूश्यामजी के लिए जयपुर, विद्याधर नगर, वैशाली नगर, डीलक्स डिपो और सीकर डिपो से 31 दिसम्बर और 1 जनवरी तक पांच-पांच बस चलाई जाएंगी।
रोडवेज प्रबंधन के अनुसार, नववर्ष पर खाटूश्यामजी दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए यात्रियों की सुविधा और सुगम आवागमन के लिए निर्देश जारी किए गए है।
कार्यकारी निदेशक यातायात डॉ. ज्योति चौहान ने सीकर, जयपुर, वैशाली नगर, विद्याधर नगर, डीलक्स डिपो के मुख्य प्रबंधक ने 31 दिसम्बर और एक जनवरी 2026 को विशेष बस खाटूश्यामजी से जयपुर के लिए चलाने के निर्देश दिए हैं।
सीकर से खाटूश्यामजी के लिए सीधी बस नहीं होने से श्रद्धालुओं को निजी बस या खुद के वाहनों से खाटूश्यामजी जाना पड़ता है। जयपुर और सीकर से सीधी बस होने से भक्त को सुरक्षित और आसान सफर मिलेगा। वहीं यात्रियों के वाहन पहुंचने से खाटूश्यामजी में यातायात सुचारू रहेगा। अतिरिक्त बसों के संचालन से सामान्य बसों पर दबाव कम होगा।
