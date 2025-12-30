RSRTC : खुशखबर, खाटू के लिए चलेगी 25 अतिरिक्त रोडवेज बसें, श्रद्धालुओं को मिली बड़ी सुविधा

RSRTC : सीकर। नववर्ष पर हारे के सहारे बाबा श्याम के भक्तों के लिए राहत की खबर है। खाटूश्यामजी में नववर्ष पर लगने वाले मेले और श्रद्धालुओं की संभावित भारी भीड़ को देखते हुए राजस्थान रोडवेज ने विशेष बस संचालन की व्यवस्था की है। सीकर डिपो से साल के अंतिम दिन और नए साल के पहले दिन रोजाना पांच अतिरिक्त बसों का संचालन किया जाएगा।