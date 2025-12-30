Khatu Shyamji Temple : नए साल 2026 पर भारी भीड़ को देखते हुए खाटूश्‍यामजी मंद‍िर प्रशासन ने बड़े फैसले लिए हैं। खाटूश्‍यामजी मंद‍िर आज 30 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक 24 घंटे खुला रहेगा। इस नए फैसले की वजह से श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी। भक्‍त रात में भी बाबा श्‍याम के दर्शन कर सकेंगे। खाटूश्यामजी मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेन्द्र सिंह चौहान ने‌ 30 दिसंबर , 31 दिसंबर और 1 जनवरी 2026 तक खाटूश्‍यामजी मंद‍िर के पट 24 घंटे खुले रहेंगे।