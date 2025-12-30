खाटूश्यामजी मंदिर। फोटो पत्रिका
Khatu Shyamji Temple : नए साल 2026 पर भारी भीड़ को देखते हुए खाटूश्यामजी मंदिर प्रशासन ने बड़े फैसले लिए हैं। खाटूश्यामजी मंदिर आज 30 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक 24 घंटे खुला रहेगा। इस नए फैसले की वजह से श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी। भक्त रात में भी बाबा श्याम के दर्शन कर सकेंगे। खाटूश्यामजी मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेन्द्र सिंह चौहान ने 30 दिसंबर , 31 दिसंबर और 1 जनवरी 2026 तक खाटूश्यामजी मंदिर के पट 24 घंटे खुले रहेंगे।
इसके साथ ही श्रीश्याम मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने बताया की नए वर्ष में बाबा के दर्शन करने के लिए देशभर से खाटूश्यामजी के भक्त आ रहे हैं। इसलिए 5 जनवरी तक वीआईपी दर्शन की व्यवस्था खत्म की जाती है।
भक्त लाइन में लगकर दर्शन करेंगे। मंदिर में 14 लाइन की व्यवस्था की गई है। साथ ही भक्तों को चेताया किसी को भी वीआईपी दर्शन के नाम पर पैसे न दें।
खाटूश्यामजी मंदिर में 29 दिसंबर से पांच दिनी मेला चल रहा है। सुरक्षा व्यवस्था में करीब 3 हजार सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। सम्पूर्ण मेला क्षेत्र में 250 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। रींगस से खाटूश्यामजी धाम तक वाहनों का जाम लगा है। भक्त बाबा श्याम के जयकारे और झंडा लेकर पैदल ही खाटूश्यामजी की यात्रा कर रहे हैं।
बड़ी खबरेंView All
सीकर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग