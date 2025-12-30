30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

सीकर

Khatu Shyamji Temple : खाटूश्‍यामजी मंद‍िर कमेटी का बड़ा फैसला, श्रद्धालुओं को मिलेगी राहत

Khatu Shyamji Temple : खाटूश्‍यामजी मंद‍िर कमेटी ने 2 बड़े फैसले लिए हैं। पहला फैसला है कि खाटूश्‍यामजी मंद‍िर आज 30 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक 24 घंटे खुला रहेगा। साथ ही वीआईपी दर्शन की 5 जनवरी तक की कोई व्यवस्था नहीं होगी।

सीकर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Dec 30, 2025

Khatu Shyamji Temple Committee takes a Big decision devotees providing relief

खाटूश्‍यामजी मंद‍िर। फोटो पत्रिका

Khatu Shyamji Temple : नए साल 2026 पर भारी भीड़ को देखते हुए खाटूश्‍यामजी मंद‍िर प्रशासन ने बड़े फैसले लिए हैं। खाटूश्‍यामजी मंद‍िर आज 30 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक 24 घंटे खुला रहेगा। इस नए फैसले की वजह से श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी। भक्‍त रात में भी बाबा श्‍याम के दर्शन कर सकेंगे। खाटूश्यामजी मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेन्द्र सिंह चौहान ने‌ 30 दिसंबर , 31 दिसंबर और 1 जनवरी 2026 तक खाटूश्‍यामजी मंद‍िर के पट 24 घंटे खुले रहेंगे।

दर्शन के लिए बनाए गए 14 लाइन

इसके साथ ही श्रीश्याम मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने बताया की नए वर्ष में बाबा के दर्शन करने के लिए देशभर से खाटूश्यामजी के भक्त आ रहे हैं। इसलिए 5 जनवरी तक वीआईपी दर्शन की व्यवस्था खत्म की जाती है।

भक्त लाइन में लगकर दर्शन करेंगे। मंदिर में 14 लाइन की व्यवस्था की गई है। साथ ही भक्तों को चेताया किसी को भी वीआईपी दर्शन के नाम पर पैसे न दें।

कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, 250 सीसीटीवी की नजर में है मेला

खाटूश्यामजी मंदिर में 29 द‍िसंबर से पांच द‍िनी मेला चल रहा है। सुरक्षा व्यवस्था में करीब 3 हजार सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। सम्पूर्ण मेला क्षेत्र में 250 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। रींगस से खाटूश्‍यामजी धाम तक वाहनों का जाम लगा है। भक्‍त बाबा श्‍याम के जयकारे और झंडा लेकर पैदल ही खाटूश्‍यामजी की यात्रा कर रहे हैं।

Published on:

30 Dec 2025 02:26 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / Khatu Shyamji Temple : खाटूश्‍यामजी मंद‍िर कमेटी का बड़ा फैसला, श्रद्धालुओं को मिलेगी राहत

