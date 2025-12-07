Rajasthan : रींगस-खाटूश्यामजी रेल लाइन परियोजना में आई तेजी, सिर्फ 15 मिनट में तय होगा सफर, जानें क्या होंगे और फायदे

Rajasthan : खाटूश्यामजी धाम से जुड़ी बहुप्रतीक्षित रींगस–खाटूश्यामजी नई रेल लाइन परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राजस्थान में रींगस से खाटूश्यामजी तक 17.49 किमी लंबी नई रेल लाइन की तैयारियां जोर-शोर से चल रही है। जिस पर 254.06 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस रेल लाइन के बन जाने पर खाटूश्यामजी के दर्शन को आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को सीधा रेल संपर्क मिलेगा। वर्तमान में रींगस से खाटूश्यामजी के बीच कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। नई रेल लाइन के निर्माण से यह दूरी ट्रेन से करीब 15 मिनट में तय की जा सकेगी। अभी यात्रियों को रींगस से निजी वाहनों या पैदल यात्रा करनी पड़ती है।