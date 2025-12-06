6 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

Railway News : आगरा-बांदीकुई रेल मार्ग पर बड़ा हादसा टला, पटरी पर डाले सीमेंट के फेंसिंग पोल, इंजन हुआ क्षतिग्रस्त

Railway News : आगरा-बांदीकुई रेल मार्ग पर बड़ा हादसा टला। शरारती तत्वों ने रेल पटरी पर सीमेंट के फेंसिंग पोल डाले। जिससे मालगाड़ी का इंजन क्षतिग्रस्त हो गया। इस घटना की जानकारी पर रेलवे अधिकारियों में हड़कंप मच गया।

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Dec 06, 2025

Agra-Bandikui railway line big accident averted cement fencing poles were placed on track engine damaged officials panic

खेरली. शुक्रवार को मौके पर पहुंचे आरपीएफ व रेलवे के अ​धिकारी। फोटो पत्रिका

Railway News : आगरा-बांदीकुई रेल मार्ग पर गुरुवार रात बड़ा रेलवे हादसा टल गया। खेरली रेलवे स्टेशन के नजदीक फाटक संख्या 97/1 पर शरारती तत्वों ने सीमेंट के फेंसिंग पोल रेलवे ट्रैक पर रख दिए, जिनसे टकराकर गुजर रही मालगाड़ी का इंजन क्षतिग्रस्त हो गया। घटना रात करीब 9 बजे की बताई जा रही है। मालगाड़ी करीब 20 मिनट तक वहीं रुकी रही, जिससे रेलवे अधिकारियों में हड़कंप मच गया।

रेलवे कर्मचारियों के अनुसार रेलवे लाइन के आस-पास लगे सीमेंट के फेंसिंग पोल को अज्ञात लोगों ने निकालकर पटरी पर दो जगहों पर करीब सौ मीटर दूरी पर रख दिए। रात साढ़े नौ बजे इसी मार्ग से गुजर रही मालगाड़ी का इंजन इन पोल पर चढ़ने से क्षतिग्रस्त हो गया। इसकी सूचना मालगाड़ी के लोको पायलट तथा गार्ड ने रेलवे कंट्रोल रूम को दी।

ट्रैक की जांच के बाद ट्रेनों का आवागमन किया शुरू

जानकारी मिलते ही आरपीएफ कमांडेंट आगरा, आरपीएफ थाना अछनेरा इंचार्ज जीपी मीणा सहित अन्य अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। रात को रेलवे पुलिस की ओर से फेंसिंग पोल हटवाकर मालगाड़ी को रवाना किया। ट्रैक की जांच के बाद ट्रेनों का आवागमन शुरू किया गया।

खेरली थाने में मामला दर्ज

उत्तर मध्य रेलवे की जनसंपर्क अधिकारी प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया कि ट्रैक पर अवैध रूप से बाधा डालने और दुर्घटना की आशंका पैदा करने के आरोप में आरपीएफ एवं रेलवे की ओर से खेरली थाने में मामला दर्ज कराया गया है।

ये भी पढ़ें

Property Expo Propex-2025 : जयपुर में घर चाहिए तो चूके नहीं, सिर्फ 2 दिन मिलेंगे स्पेशल डिस्काउंट
जयपुर
Property Expo Propex-2025 If you want a home in Jaipur do not miss out you get special discounts for just 2 days

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Dec 2025 10:33 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Railway News : आगरा-बांदीकुई रेल मार्ग पर बड़ा हादसा टला, पटरी पर डाले सीमेंट के फेंसिंग पोल, इंजन हुआ क्षतिग्रस्त

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

एसडीएम ने किया सीएचसी व अन्नपूर्णा रसोई का औचक निरीक्षण

अलवर

Alwar News: हमला कर  3 लाख रुपए व सोने की चेन लूटी 

अलवर

Rajasthan Crime : ‘युवती का गला रेतकर आया हूं…’, सुनकर चौंके ग्रामीण, पूरे इलाके में फैली सनसनी

Rajasthan Khairthal Tijara Mundawar police station heart wrenching incident girl murdered by slitting her throat
अलवर

Rajasthan News: युवती की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार

अलवर

मुंडावर थाना क्षेत्र में युवती की हत्या, बंद कमरे में वारदात को दिया अंजाम, आरोपी मौके से गिरफ्तार

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.