Railway News : आगरा-बांदीकुई रेल मार्ग पर बड़ा हादसा टला, पटरी पर डाले सीमेंट के फेंसिंग पोल, इंजन हुआ क्षतिग्रस्त

Railway News : आगरा-बांदीकुई रेल मार्ग पर गुरुवार रात बड़ा रेलवे हादसा टल गया। खेरली रेलवे स्टेशन के नजदीक फाटक संख्या 97/1 पर शरारती तत्वों ने सीमेंट के फेंसिंग पोल रेलवे ट्रैक पर रख दिए, जिनसे टकराकर गुजर रही मालगाड़ी का इंजन क्षतिग्रस्त हो गया। घटना रात करीब 9 बजे की बताई जा रही है। मालगाड़ी करीब 20 मिनट तक वहीं रुकी रही, जिससे रेलवे अधिकारियों में हड़कंप मच गया।