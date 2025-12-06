Railway News : आगरा-बांदीकुई रेल मार्ग पर बड़ा हादसा टला, पटरी पर डाले सीमेंट के फेंसिंग पोल, इंजन हुआ क्षतिग्रस्त

खेरली. शुक्रवार को मौके पर पहुंचे आरपीएफ व रेलवे के अधिकारी। फोटो पत्रिका
Railway News : आगरा-बांदीकुई रेल मार्ग पर गुरुवार रात बड़ा रेलवे हादसा टल गया। खेरली रेलवे स्टेशन के नजदीक फाटक संख्या 97/1 पर शरारती तत्वों ने सीमेंट के फेंसिंग पोल रेलवे ट्रैक पर रख दिए, जिनसे टकराकर गुजर रही मालगाड़ी का इंजन क्षतिग्रस्त हो गया। घटना रात करीब 9 बजे की बताई जा रही है। मालगाड़ी करीब 20 मिनट तक वहीं रुकी रही, जिससे रेलवे अधिकारियों में हड़कंप मच गया।
रेलवे कर्मचारियों के अनुसार रेलवे लाइन के आस-पास लगे सीमेंट के फेंसिंग पोल को अज्ञात लोगों ने निकालकर पटरी पर दो जगहों पर करीब सौ मीटर दूरी पर रख दिए। रात साढ़े नौ बजे इसी मार्ग से गुजर रही मालगाड़ी का इंजन इन पोल पर चढ़ने से क्षतिग्रस्त हो गया। इसकी सूचना मालगाड़ी के लोको पायलट तथा गार्ड ने रेलवे कंट्रोल रूम को दी।
जानकारी मिलते ही आरपीएफ कमांडेंट आगरा, आरपीएफ थाना अछनेरा इंचार्ज जीपी मीणा सहित अन्य अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। रात को रेलवे पुलिस की ओर से फेंसिंग पोल हटवाकर मालगाड़ी को रवाना किया। ट्रैक की जांच के बाद ट्रेनों का आवागमन शुरू किया गया।
उत्तर मध्य रेलवे की जनसंपर्क अधिकारी प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया कि ट्रैक पर अवैध रूप से बाधा डालने और दुर्घटना की आशंका पैदा करने के आरोप में आरपीएफ एवं रेलवे की ओर से खेरली थाने में मामला दर्ज कराया गया है।
