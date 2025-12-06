सरिस्का में बढ़ रहा बाघों का कुनबा, बाघिन एसटी-30 अपने तीन शावकों के साथ आई नजर  



बाघिन और शावकों की अठखेलियां कैमरों में कैद हो गईं, जो वन्यजीव प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में बेहतर सुरक्षा, निरंतर निगरानी और अनुकूल वातावरण के कारण बाघों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। बाघों के इस बढ़ते कुनबे से सरिस्का का पर्यावरणीय महत्व और भी बढ़ गया है तथा टाइगर रिजर्व में वन्यजीव संरक्षण प्रयासों को नई मजबूती मिली है।