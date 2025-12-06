एसडीएम ने किया सीएचसी व अन्नपूर्णा रसोई का औचक निरीक्षण

रामगढ़ उपखंड अधिकारी बाबूलाल बैरवा ने अलावड़ा कस्बा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) एवं अन्नपूर्णा रसोई का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान लेबर रूम में गंदगी मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई। मरीजों के लिए बिछाई जाने वाली चादर भी मेली मिली। सफाईकर्मी ने एसडीएम को बताया कि पोछा लगाने हेतु आवश्यक सामग्री उपलब्ध नहीं कराई जाती। इस पर एसडीएम बैरवा ने सीएचसी प्रभारी डॉ. के.के. नटवरिया को साफ-सफाई नियमित कराने तथा बेडशीट धुलाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अस्पताल को सफाई मद के लिए अलग बजट मिलता है, फिर भी व्यवस्था संतोषजनक नहीं है।
एसडीएम ने दवाइयों के स्टॉक, वैक्सीनेशन रिकॉर्ड, रजिस्टर तथा चिकित्सकों और स्टाफ के क्वार्टर भी जांचे। भवन की जर्जर स्थिति और परिसर में पड़ी खाली भूमि पर उन्होंने वृक्षारोपण का सुझाव दिया, जिस पर प्रभारी ने पानी की कमी की समस्या बताई। इसके बाद एसडीएम ने अन्नपूर्णा रसोई का निरीक्षण कर भोजन का स्वाद चखा और उपभोक्ताओं से गुणवत्ता की जानकारी ली।
ग्राम पंचायत कार्यालय में उन्होंने ग्राम विकास अधिकारी विक्रम यादव व पटवारी सोनू मीणा से सफाई व्यवस्था और राजस्व कार्यों की प्रगति जानी। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता शशिकांत शर्मा ने कस्बे में सफाई बाधाओं, पुलिस चौकी हेतु भूमि आवंटन तथा मुख्य स्थानों पर शौचालय निर्माण की मांग रखी।
बड़ी खबरेंView All
अलवर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग