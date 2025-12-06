एसडीएम ने किया सीएचसी व अन्नपूर्णा रसोई का औचक निरीक्षण

रामगढ़ उपखंड अधिकारी बाबूलाल बैरवा ने अलावड़ा कस्बा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) एवं अन्नपूर्णा रसोई का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान लेबर रूम में गंदगी मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई। मरीजों के लिए बिछाई जाने वाली चादर भी मेली मिली। सफाईकर्मी ने एसडीएम को बताया कि पोछा लगाने हेतु आवश्यक सामग्री उपलब्ध नहीं कराई जाती। इस पर एसडीएम बैरवा ने सीएचसी प्रभारी डॉ. के.के. नटवरिया को साफ-सफाई नियमित कराने तथा बेडशीट धुलाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अस्पताल को सफाई मद के लिए अलग बजट मिलता है, फिर भी व्यवस्था संतोषजनक नहीं है।