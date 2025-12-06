Alwar News: हमला कर  3 लाख रुपए व सोने की चेन लूटी 

रैणी थाना क्षेत्र में बंधूकरण रेलवे डबलिंग प्रोजेक्ट में काम कर रहे दो कर्मचारियों पर अज्ञात हमलावरों ने रात में हमला कर 3 लाख रुपये और सोने की चेन लूट ली। घायल कर्मचारियों को रैणी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पीड़ित मनीष चौहान निवासी जामनगर (गुजरात) ने पुलिस को बताया कि वह अपने साथी के साथ चारपहिया वाहन से कार्यस्थल से लौट रहे थे। जब वे करणपुरा–भीटोली अंडरपास से निकले, तभी दो मोटरसाइकिलों पर आए चार युवकों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। करणपुरा रेलवे फाटक पर आरोपियों ने गाड़ी रोक ली और शीशे तोड़कर दोनों पर हमला कर दिया।
दोनों किसी तरह जान बचाकर आगे बढ़े, लेकिन मुडिया फाटक नंबर 92 पर रेलफाटक बंद था, जहां 4–5 बाइकों से आए करीब एक दर्जन लोगों ने उन्हें घेर लिया और पत्थरों से हमला कर दिया।हमले में मनीष के चेहरे पर चोट आई, जबकि बीच-बचाव करते समय साथी कर्मचारी के सिर में गंभीर चोट लगी और वह बेहोश हो गया।
इसके बाद आरोपियों ने कार में रखे करीब तीन लाख रुपये और मनीष की सोने की चेन लूटकर फरार हो गए।ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। रैणी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया और हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों और मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपियों की पहचान में जुटी हुई है।
