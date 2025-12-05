5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

अलवर

Rajasthan News: युवती की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार, कपड़ों से खुला राज

मुंडावर थाना क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर हुए एक दिल दहला देने वाले हत्याकांड ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। कॉम्प्लेक्स के पास बने एक कमरे में 20 वर्षीय युवती की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी।

अलवर

image

kamlesh sharma

Dec 05, 2025

फोटो पत्रिका नेटवर्क

अलवर। मुंडावर थाना क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर हुए एक दिल दहला देने वाले हत्याकांड ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। कॉम्प्लेक्स के पास बने एक कमरे में 20 वर्षीय युवती की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी।

पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कुछ ही समय में आरोपी को हत्या में प्रयुक्त हथियार सहित गिरफ्तार कर लिया। मृतका का नाम मुस्कान बताया गया है, जो अपने परिवार के साथ मुंडावर अपनी छोटी बहन के साथ किसी दस्तावेज लेने आई थी।

थाना प्रभारी रामनिवास मीणा ने बताया कि आरोपी हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के ग्राम दौगड़ा का निवासी है। प्राथमिक जांच में पता चला कि आरोपी ने युवती का अपहरण कर कॉम्प्लेक्स के पीछे बने कमरे में ले जाकर बंद कर दिया और किसी विवाद के चलते उसकी हत्या कर दी।

रक्तरंजित कपड़ों से खुला राज

हत्या के बाद आरोपी सामान्य मनोस्थिति में पास की दुकानों के सामने खड़ा था। स्थानीय लोगों ने उसके कपड़ों और हाथों पर खून के दाग देखे और पूछताछ की। दबाव में आने पर उसने हत्या करना स्वीकार कर लिया। इसके बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर थाने ले गई।

पोस्टमार्टम में देरी पर परिजनों का आक्रोश

घटना की जानकारी मिलते ही मृतका के परिजन मौके पर पहुंचे। पोस्टमार्टम प्रक्रिया में देरी को लेकर परिजन गुस्से में आ गए और सड़क जाम करने का प्रयास किया। हालांकि लोगों और पुलिस की समझाइश के बाद स्थिति शांत हुई। पुलिस ने एफएसएल टीम को मौके पर बुलाकर मौका मुआयना कर पोस्टमार्टम प्रक्रिया पूरी की और शव परिजनों को सौंपा।

Published on:

05 Dec 2025 07:51 pm

05 Dec 2025 07:51 pm

