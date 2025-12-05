Rajasthan News: युवती की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार, कपड़ों से खुला राज

घटना की जानकारी मिलते ही मृतका के परिजन मौके पर पहुंचे। पोस्टमार्टम प्रक्रिया में देरी को लेकर परिजन गुस्से में आ गए और सड़क जाम करने का प्रयास किया। हालांकि लोगों और पुलिस की समझाइश के बाद स्थिति शांत हुई। पुलिस ने एफएसएल टीम को मौके पर बुलाकर मौका मुआयना कर पोस्टमार्टम प्रक्रिया पूरी की और शव परिजनों को सौंपा।