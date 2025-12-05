साइकिल से 12 ज्योतिर्लिंग व चार धाम की यात्रा की पूरी, ग्रामीणों ने किया स्वागत 

अलावड़ा ग्राम पंचायत के ईदपुर गांव निवासी मदनलाल सैनी ने साइकिल से 12 ज्योतिर्लिंग और चार धाम की कठिन आध्यात्मिक यात्रा पूरी कर गांव लौटने पर ग्रामीणों की ओर से स्वागत किया गया। रघुवर दयाल सैनी ने बताया कि मदनलाल ने यह यात्रा 4 जुलाई 2025 को प्रारंभ की थी, जो 4 दिसंबर तक लगभग पांच महीने में सफलतापूर्वक पूरी हुई। मदनलाल ने बताया कि यात्रा अत्यंत सुखद और आध्यात्मिक अनुभवों से भरपूर रही।