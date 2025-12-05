साइकिल से 12 ज्योतिर्लिंग व चार धाम की यात्रा की पूरी, ग्रामीणों ने किया स्वागत 

मदन लाल सैनी का स्वागत करते ग्रामवासी (फोटो - पत्रिका)
अलावड़ा ग्राम पंचायत के ईदपुर गांव निवासी मदनलाल सैनी ने साइकिल से 12 ज्योतिर्लिंग और चार धाम की कठिन आध्यात्मिक यात्रा पूरी कर गांव लौटने पर ग्रामीणों की ओर से स्वागत किया गया। रघुवर दयाल सैनी ने बताया कि मदनलाल ने यह यात्रा 4 जुलाई 2025 को प्रारंभ की थी, जो 4 दिसंबर तक लगभग पांच महीने में सफलतापूर्वक पूरी हुई। मदनलाल ने बताया कि यात्रा अत्यंत सुखद और आध्यात्मिक अनुभवों से भरपूर रही।
उन्होंने यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ सहित 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन किए। गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने डीजे की धुन पर नाचते हुए उनका स्वागत किया, साफा बांधा, फूल मालाएं पहनाईं और नोटों की वर्षा कर अभिनंदन किया। ग्रामीणों ने उनकी सुरक्षित व सफल यात्रा के लिए बधाई देते हुए हर्ष व्यक्त किया है।
