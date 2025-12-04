4 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

जिला कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने सामान्य चिकित्सालय और बस स्टैंड का किया निरीक्षण

जिला कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने गुरुवार को सामान्य चिकित्सालय एवं बस स्टैंड का आकस्मिक निरीक्षण कर मौके पर मौजूद व्यवस्थाओं का विस्तार से जायजा लिया।

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Dec 04, 2025

जिला कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने गुरुवार को सामान्य चिकित्सालय एवं बस स्टैंड का आकस्मिक निरीक्षण कर मौके पर मौजूद व्यवस्थाओं का विस्तार से जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल प्रशासन को मरीज-फ्रेंडली वातावरण सुनिश्चित करने और ठंड के मौसम को देखते हुए सभी माकूल इंतजाम समय पर करने के निर्देश दिए।

कलक्टर ने सामान्य चिकित्सालय के विभिन्न वार्डों, ओपीडी, इमरजेंसी और मातृ एवं शिशु गृह का निरीक्षण किया। उन्होंने मरीजों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं और अस्पताल प्रबंधन को वार्मर, हीटर, अतिरिक्त कंबल और गर्म पानी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया, ताकि मरीजों को सर्दी से बचाव मिल सके। निर्माणाधीन कार्यों का भी निरीक्षण करते हुए उन्होंने संबंधित एजेंसियों को गुणवत्ता के साथ समयबद्ध तरीके से कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।

इसके बाद कलक्टर डॉ. शुक्ला बस स्टैंड पहुंचीं, जहां उन्होंने साफ-सफाई, रोशनी, पेयजल और बैठने की व्यवस्था की स्थिति देखी। उन्होंने अधिकारियों को बस स्टैंड परिसर में स्वच्छता और सुरक्षा व्यवस्था को प्राथमिकता देने को कहा। निरीक्षण के दौरान कलक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि अस्पताल और बस स्टैंड जैसी सार्वजनिक जगहों पर नागरिकों की सुविधा सर्वोपरि है और किसी भी प्रकार की लापरवाही पर कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

04 Dec 2025 02:17 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / जिला कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने सामान्य चिकित्सालय और बस स्टैंड का किया निरीक्षण

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

गांव में पुराने कुएं की तोड़फोड़ पर हंगामा, ग्रामीणों का जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन, टीकाराम जूली ने उठाई कार्रवाई की मांग

अलवर

Rajasthan Highway: राजस्थान में एक और हाईवे बनेगा फोरलेन, 516 करोड़ होंगे खर्च; जल्द शुरू होगा काम

Rajasthan-Four-Lane-Highway
अलवर

खाटूश्यामजी में डीएसपी की नियुक्ति पर बालकनाथ हुए नाराज, सीएम को लिखा पत्र… लगाए गंभीर आरोप

अलवर

अलावड़ा सीएचसी में रात को नहीं मिलती इमरजेंसी सुविधा, बेहोश महिला को बिना इलाज भेजना पड़ा रामगढ़

अलवर

हल्दीना बाईपास पर अज्ञात वाहन की टक्कर से दो युवक गंभीर रूप से घायल

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.