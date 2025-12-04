जिला कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने सामान्य चिकित्सालय और बस स्टैंड का किया निरीक्षण

जिला कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने गुरुवार को सामान्य चिकित्सालय एवं बस स्टैंड का आकस्मिक निरीक्षण कर मौके पर मौजूद व्यवस्थाओं का विस्तार से जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल प्रशासन को मरीज-फ्रेंडली वातावरण सुनिश्चित करने और ठंड के मौसम को देखते हुए सभी माकूल इंतजाम समय पर करने के निर्देश दिए।
कलक्टर ने सामान्य चिकित्सालय के विभिन्न वार्डों, ओपीडी, इमरजेंसी और मातृ एवं शिशु गृह का निरीक्षण किया। उन्होंने मरीजों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं और अस्पताल प्रबंधन को वार्मर, हीटर, अतिरिक्त कंबल और गर्म पानी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया, ताकि मरीजों को सर्दी से बचाव मिल सके। निर्माणाधीन कार्यों का भी निरीक्षण करते हुए उन्होंने संबंधित एजेंसियों को गुणवत्ता के साथ समयबद्ध तरीके से कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।
इसके बाद कलक्टर डॉ. शुक्ला बस स्टैंड पहुंचीं, जहां उन्होंने साफ-सफाई, रोशनी, पेयजल और बैठने की व्यवस्था की स्थिति देखी। उन्होंने अधिकारियों को बस स्टैंड परिसर में स्वच्छता और सुरक्षा व्यवस्था को प्राथमिकता देने को कहा। निरीक्षण के दौरान कलक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि अस्पताल और बस स्टैंड जैसी सार्वजनिक जगहों पर नागरिकों की सुविधा सर्वोपरि है और किसी भी प्रकार की लापरवाही पर कार्रवाई की जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
अलवर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग