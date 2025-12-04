जिला कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने सामान्य चिकित्सालय और बस स्टैंड का किया निरीक्षण

कलक्टर ने सामान्य चिकित्सालय के विभिन्न वार्डों, ओपीडी, इमरजेंसी और मातृ एवं शिशु गृह का निरीक्षण किया। उन्होंने मरीजों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं और अस्पताल प्रबंधन को वार्मर, हीटर, अतिरिक्त कंबल और गर्म पानी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया, ताकि मरीजों को सर्दी से बचाव मिल सके। निर्माणाधीन कार्यों का भी निरीक्षण करते हुए उन्होंने संबंधित एजेंसियों को गुणवत्ता के साथ समयबद्ध तरीके से कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।