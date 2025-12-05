सिलीसेढ़ झील किनारे दिख रहे मगरमच्छ, सर्दी बढ़ते ही धूप सेकने बाहर आते हैं

अकबरपुर क्षेत्र में सर्दी तेज होते ही सिलीसेढ़ झील और इसके आसपास मगरमच्छों की गतिविधि बढ़ गई है। झील में रहने वाले मगरमच्छ इन दिनों सुबह के समय बाहर निकलकर धूप सेंकते देखे जा रहे हैं, जबकि शाम ढलते ही वापस पानी में चले जाते हैं। स्थानीय लोगों में इसे लेकर उत्सुकता के साथ-साथ सतर्कता भी बढ़ी है।
वन विभाग कर्मचारी भीम सिंह ने बताया कि सिलीसेढ़ झील और ऊपरा क्षेत्र में बड़ी संख्या में मगरमच्छ मौजूद हैं। यहां करीब 8 से 9 फुट लंबे कई मगरमच्छ देखे गए हैं। विभाग की ओर से लोगों से झील व आसपास के पानी के गड्ढों के पास न जाने की अपील की गई है।
सर्दी के मौसम में मगरमच्छ अक्सर धूप लेने के लिए बाहर आते हैं, ऐसे में सुरक्षा के प्रति अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। वन विभाग ने ग्रामीणों को किसी भी असामान्य गतिविधि की सूचना तुरंत देने और झील किनारे फोटो या वीडियो लेने के लिए अत्यधिक नजदीक जाने से बचने की सलाह दी है।
