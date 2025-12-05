सिलीसेढ़ झील किनारे दिख रहे मगरमच्छ, सर्दी बढ़ते ही धूप सेकने बाहर आते हैं

अकबरपुर क्षेत्र में सर्दी तेज होते ही सिलीसेढ़ झील और इसके आसपास मगरमच्छों की गतिविधि बढ़ गई है। झील में रहने वाले मगरमच्छ इन दिनों सुबह के समय बाहर निकलकर धूप सेंकते देखे जा रहे हैं, जबकि शाम ढलते ही वापस पानी में चले जाते हैं। स्थानीय लोगों में इसे लेकर उत्सुकता के साथ-साथ सतर्कता भी बढ़ी है।