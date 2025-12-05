5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

सिलीसेढ़ झील किनारे दिख रहे मगरमच्छ, सर्दी बढ़ते ही धूप सेकने बाहर आते हैं

अकबरपुर क्षेत्र में सर्दी तेज होते ही सिलीसेढ़ झील और इसके आसपास मगरमच्छों की गतिविधि बढ़ गई है। झील में रहने वाले मगरमच्छ इन दिनों सुबह के समय बाहर निकलकर धूप सेंकते देखे जा रहे हैं

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Dec 05, 2025

अकबरपुर क्षेत्र में सर्दी तेज होते ही सिलीसेढ़ झील और इसके आसपास मगरमच्छों की गतिविधि बढ़ गई है। झील में रहने वाले मगरमच्छ इन दिनों सुबह के समय बाहर निकलकर धूप सेंकते देखे जा रहे हैं, जबकि शाम ढलते ही वापस पानी में चले जाते हैं। स्थानीय लोगों में इसे लेकर उत्सुकता के साथ-साथ सतर्कता भी बढ़ी है।

वन विभाग कर्मचारी भीम सिंह ने बताया कि सिलीसेढ़ झील और ऊपरा क्षेत्र में बड़ी संख्या में मगरमच्छ मौजूद हैं। यहां करीब 8 से 9 फुट लंबे कई मगरमच्छ देखे गए हैं। विभाग की ओर से लोगों से झील व आसपास के पानी के गड्ढों के पास न जाने की अपील की गई है।


सर्दी के मौसम में मगरमच्छ अक्सर धूप लेने के लिए बाहर आते हैं, ऐसे में सुरक्षा के प्रति अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। वन विभाग ने ग्रामीणों को किसी भी असामान्य गतिविधि की सूचना तुरंत देने और झील किनारे फोटो या वीडियो लेने के लिए अत्यधिक नजदीक जाने से बचने की सलाह दी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

05 Dec 2025 11:56 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / सिलीसेढ़ झील किनारे दिख रहे मगरमच्छ, सर्दी बढ़ते ही धूप सेकने बाहर आते हैं

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

यूआइटी-नगर निगम चाहे तो तांगा स्टैंड पर बन सकती है अंडरग्राउंड पार्किंग

अलवर

गांव में पुराने कुएं की तोड़फोड़ पर हंगामा, ग्रामीणों का जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन, टीकाराम जूली ने उठाई कार्रवाई की मांग

अलवर

जिला कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने सामान्य चिकित्सालय और बस स्टैंड का किया निरीक्षण

अलवर

Rajasthan Highway: राजस्थान में एक और हाईवे बनेगा फोरलेन, 516 करोड़ होंगे खर्च; जल्द शुरू होगा काम

Rajasthan-Four-Lane-Highway
अलवर

खाटूश्यामजी में डीएसपी की नियुक्ति पर बालकनाथ हुए नाराज, सीएम को लिखा पत्र… लगाए गंभीर आरोप

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.