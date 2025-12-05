मंत्री संजय शर्मा ने की सर्किट हाउस में जनसुनवाई

वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने शुक्रवार को सर्किट हाउस में जनसुनवाई आयोजित की, जिसमें क्षेत्र के शहरवासी बिजली, पानी, नाला निर्माण व अन्य समस्याओं को लेकर पहुंचे। लोगों ने लंबे समय से लंबित मुद्दों के समाधान की मांग की। मंत्री शर्मा ने प्रत्येक परिवादी की समस्या को ध्यान से सुना और संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए।



उन्होंने आश्वासन दिया कि जनहित से जुड़ी सभी शिकायतों का समयबद्ध समाधान कराया जाएगा। जनसुनवाई के दौरान कई मामलों पर वहीं मौके पर ही आवश्यक निर्देश जारी किए गए। एक परिवादी ने जनसुनवाई के दौरान वन राज्य मंत्री संजय शर्मा के सामने अपनी समस्या रखते हुए बताया कि नाली निर्माण के लिए वह सात महीनों से नगर निगम के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।