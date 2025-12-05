5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

अलवर

मंत्री संजय शर्मा ने की सर्किट हाउस में जनसुनवाई

वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने शुक्रवार को सर्किट हाउस में जनसुनवाई आयोजित की, जिसमें क्षेत्र के शहरवासी बिजली, पानी, नाला निर्माण व अन्य समस्याओं को लेकर पहुंचे।

अलवर

image

Rajendra Banjara

Dec 05, 2025

वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने शुक्रवार को सर्किट हाउस में जनसुनवाई आयोजित की, जिसमें क्षेत्र के शहरवासी बिजली, पानी, नाला निर्माण व अन्य समस्याओं को लेकर पहुंचे। लोगों ने लंबे समय से लंबित मुद्दों के समाधान की मांग की। मंत्री शर्मा ने प्रत्येक परिवादी की समस्या को ध्यान से सुना और संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए।

उन्होंने आश्वासन दिया कि जनहित से जुड़ी सभी शिकायतों का समयबद्ध समाधान कराया जाएगा। जनसुनवाई के दौरान कई मामलों पर वहीं मौके पर ही आवश्यक निर्देश जारी किए गए। एक परिवादी ने जनसुनवाई के दौरान वन राज्य मंत्री संजय शर्मा के सामने अपनी समस्या रखते हुए बताया कि नाली निर्माण के लिए वह सात महीनों से नगर निगम के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।


उन्होंने कहा कि संबंधित अभियंता द्वारा मौका रिपोर्ट भेजे जाने के बावजूद प्रशासन ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। मामले को सुनकर मंत्री शर्मा ने नाराजगी जताई और नगर निगम कमिश्नर को निर्देश दिए कि वरिष्ठ नागरिक की शिकायत को प्राथमिकता पर लेते हुए जल्द समाधान सुनिश्चित किया जाए।

Published on:

05 Dec 2025 03:31 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / मंत्री संजय शर्मा ने की सर्किट हाउस में जनसुनवाई

