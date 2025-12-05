पिनान को पंचायत समिति बनाने की मांग को लेकर पंचायत समिति बचाओ अभियान के तहत ग्रामीणों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में बताया गया कि पुनर्गठन के दौरान पिनान को पंचायत समिति का दर्जा देने के लिए जिला कलेक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला द्वारा प्रस्ताव भेजा गया था,



लेकिन सरकार ने जनसंख्या मानक पूरे नहीं होने का हवाला देते हुए इसे रद्द कर दिया। इससे ग्रामीणों और नवसृजित ग्राम पंचायतों के लोगों में रोष व्याप्त है। बैठक में आगे की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सरकार जन भावनाओं की अनदेखी कर रही है।



बैठक के बाद मुख्यमंत्री को फैक्स के माध्यम से ज्ञापन भेजा गया, जिसमें मांग की गई कि बीजेपी सरकार अपने कथनी-करनी के सिद्धांतों पर अडिग रहते हुए जनता की भावनाओं से जुड़ी इस महत्वपूर्ण मांग को पूरा करे और पिनान को पंचायत समिति का दर्जा प्रदान किया जाए।