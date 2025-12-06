यूआइटी ने किया 74 लाख के वॉक-वे ट्रैक का टेंडर, 4 किमी लंबा बनेगा

representative picture (patrika)
अलवर नगर विकास न्यास (यूआइटी) नए साल में पटरी पार एरिया की जनता को 4 किमी लंबे पहले वॉक-वे ट्रैक की सौगात देने जा रही है। इसके लिए यूआइटी ने टेंडर खोल दिया है। एक सप्ताह में वर्कऑर्डर जारी होगे। यूआइटी एक्सईएन कुमार संभव अवस्थी ने बताया कि इस ट्रैक का कार्य फरवरी तक पूरा हो जाएगा। इसका डिजाइन तैयार करवाया जा रहा है, जो अपने में अलग होगा। इस ट्रैक के निर्माण पर
74 लाख रुपए खर्च होंगे।
शहर के इंदिरा गांधी स्टेडियम व आरआर कॉलेज में खिलाड़ियों के लिए रनिंग ट्रैक बनाए गए है, लेकिन जनता के लिए शहर में कोई वॉक-वे ट्रैक नहीं था। इसे देखते हुए यूआइटी ने यह प्लान तैयार किया। यह वॉक वे 200 फीट बायपास सूर्य नगर से अरावली विहार तक बनाया जाएगा। सड़क के एक साइड में 2 किमी का यह ट्रैक होगा। इस तरह दोनों साइड को मिलाकर 4 किमी लंबा होगा। इसकी चौड़ाई 10 फीट होगी। लोग इस ट्रैक पर चल सकेंगे। साथ ही सुबह-शाम शारीरिक अभ्यास के लिए इस पर दौड़ भी सकेंगे। सड़क के बीच में डिवाइडर होगा, जिसमें फूलदार पौधे लगाए जाएंगे।
नेहरू गार्डन में दिव्यांगों को विशेष सुविधाएं देने के लिए ऑल एबिलिटी पार्क का निर्माण भी जल्द शुरू होने जा रहा है। इसकी सौगात भी नए साल में शहरवासियों को मिलेगी।
इसका ट्रैक का लाभ यूआइटी की सूर्य नगर, अरावली विहार फैज एक व दी. सूर्य नगर विस्तार योजना के अलावा आधा दर्जन से अधिक आसपास की कृषि कॉलोनियों के लोगों को मिलेगा। यह ट्रैक फुटपाथ के रूप में भी काम आएगा। ट्रैक पर रोशनी के पर्याप्त इंतजाम होंगे। फैसी लाइटें लगाई जाएंगी। जल निकासी की भी व्यवस्था होगी ताकि बारिश में यहां पानी न भर सके।
