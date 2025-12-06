यूआइटी ने किया 74 लाख के वॉक-वे ट्रैक का टेंडर, 4 किमी लंबा बनेगा

शहर के इंदिरा गांधी स्टेडियम व आरआर कॉलेज में खिलाड़ियों के लिए रनिंग ट्रैक बनाए गए है, लेकिन जनता के लिए शहर में कोई वॉक-वे ट्रैक नहीं था। इसे देखते हुए यूआइटी ने यह प्लान तैयार किया। यह वॉक वे 200 फीट बायपास सूर्य नगर से अरावली विहार तक बनाया जाएगा। सड़क के एक साइड में 2 किमी का यह ट्रैक होगा। इस तरह दोनों साइड को मिलाकर 4 किमी लंबा होगा। इसकी चौड़ाई 10 फीट होगी। लोग इस ट्रैक पर चल सकेंगे। साथ ही सुबह-शाम शारीरिक अभ्यास के लिए इस पर दौड़ भी सकेंगे। सड़क के बीच में डिवाइडर होगा, जिसमें फूलदार पौधे लगाए जाएंगे।