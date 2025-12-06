अलवर-जयपुर रोड पर रात में टाइगर-टाइग्रेस की मौजूदगी से आवाजाही रुकी, देखें वीडियो 

अलवर-जयपुर रोड (वाया भर्तृहरि) पर देर रात रोमांचक नजारा देखने को मिला, जब टाइगर एसटी 2304 और बाघिन एसटी 9 सड़क के बीच आकर बैठ गए। दोनों करीब आठ मिनट तक कभी सड़क पर, तो कभी किनारों पर टहलते रहे। अचानक सामने आए इन टाइगरों को देखकर सड़क के दोनों ओर खड़े वाहन चालकों ने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की और



सुरक्षित दूरी बनाकर रुक गए। जब तक दोनों बाघ रास्ते से हट नहीं गए, तब तक यातायात पूरी तरह थमा रहा। इसके अलवर शुक्रवार को सरिस्का क्षेत्र से एक और अच्छी तस्वीर सामने आई थी। टहला रेंज के भगानी क्षेत्र में बाघिन एसटी-30 अपने तीन शावकों के साथ नदी मार्ग पर बनी रपट के पास देखी गई थी। जानकारी के अनुसार बाघिन एसटी 9 पिछले कुछ समय से