6 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

अलवर-जयपुर रोड पर रात में टाइगर-टाइग्रेस की मौजूदगी से आवाजाही रुकी, देखें वीडियो 

अलवर-जयपुर रोड (वाया भर्तृहरि) पर देर रात रोमांचक नजारा देखने को मिला, जब टाइगर एसटी 2304 और बाघिन एसटी 9 सड़क के बीच आकर बैठ गए।

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Dec 06, 2025

अलवर-जयपुर रोड (वाया भर्तृहरि) पर देर रात रोमांचक नजारा देखने को मिला, जब टाइगर एसटी 2304 और बाघिन एसटी 9 सड़क के बीच आकर बैठ गए। दोनों करीब आठ मिनट तक कभी सड़क पर, तो कभी किनारों पर टहलते रहे। अचानक सामने आए इन टाइगरों को देखकर सड़क के दोनों ओर खड़े वाहन चालकों ने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की और

सुरक्षित दूरी बनाकर रुक गए। जब तक दोनों बाघ रास्ते से हट नहीं गए, तब तक यातायात पूरी तरह थमा रहा। इसके अलवर शुक्रवार को सरिस्का क्षेत्र से एक और अच्छी तस्वीर सामने आई थी। टहला रेंज के भगानी क्षेत्र में बाघिन एसटी-30 अपने तीन शावकों के साथ नदी मार्ग पर बनी रपट के पास देखी गई थी। जानकारी के अनुसार बाघिन एसटी 9 पिछले कुछ समय से


सरिस्का के सदर गेट के आसपास दिखाई दे रही है। वहीं, करीब एक महीने से टाइगर एसटी 2304 इस रेंज में सक्रिय है। इससे पहले इस क्षेत्र पर युवराज नाम से मशहूर टाइगर एसटी 21 का दबदबा था, लेकिन एसटी 2304 के आने के बाद वह यहां नजर नहीं आ रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Dec 2025 12:34 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / अलवर-जयपुर रोड पर रात में टाइगर-टाइग्रेस की मौजूदगी से आवाजाही रुकी, देखें वीडियो 

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सरिस्का में बढ़ रहा बाघों का कुनबा, बाघिन एसटी-30 अपने तीन शावकों के साथ आई नजर  

अलवर

यूआइटी ने किया 74 लाख के वॉक-वे ट्रैक का टेंडर, 4 किमी लंबा बनेगा

अलवर

एसडीएम ने किया सीएचसी व अन्नपूर्णा रसोई का औचक निरीक्षण

अलवर

Alwar News: हमला कर  3 लाख रुपए व सोने की चेन लूटी 

अलवर

Railway News : आगरा-बांदीकुई रेल मार्ग पर बड़ा हादसा टला, पटरी पर डाले सीमेंट के फेंसिंग पोल, इंजन हुआ क्षतिग्रस्त

Agra-Bandikui railway line big accident averted cement fencing poles were placed on track engine damaged officials panic
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.