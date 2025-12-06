6 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Property Expo Propex-2025 : जयपुर में घर चाहिए तो चूके नहीं, सिर्फ 2 दिन मिलेंगे स्पेशल डिस्काउंट

Property Expo Propex-2025 : जयपुर में घर चाहिए तो चूके नहीं। सिर्फ 2 दिन मिलेंगे स्पेशल डिस्काउंट। जीहां, जयपुर में आज से गांधी पथ के ग्रांड उत्सव गार्डन में प्रॉपर्टी एक्सपो प्रोपेक्स-2025 शुरू हो रहा है। इस मेगा इवेंट में आप अपने सपनों का घर चुन सकते हैं।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Dec 06, 2025

Property Expo Propex-2025 If you want a home in Jaipur do not miss out you get special discounts for just 2 days

फोटो पत्रिका

Property Expo Propex-2025 : जयपुर के रियल एस्टेट बाजार में फिर तेजी दिखाई दे रही है और इसी माहौल में आज से शहर का बड़ा प्रॉपर्टी एक्सपो प्रोपेक्स-2025 शुरू हो रहा है। गांधी पथ के ग्रांड उत्सव गार्डन में 6 और 7 दिसंबर को आयोजित होने वाले इस मेगा इवेंट में लोग अपने सपनों का घर चुन सकते हैं। निवेशकों के लिए भी यहां आकर्षक विकल्प उपलब्ध रहेंगे। सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक चलने वाले इस आयोजन में खरीदारों और निवेशकों को एक ही छत के नीचे प्रमुख आवासीय परियोजनाओं को देखने, समझने और बुकिंग का अवसर मिलेगा।

शनिवार दोपहर 12.30 बजे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ एक्सपो का शुभारंभ करेंगे। इवेंट मैनेजमेंट आइएफएफपीएल की ओर से किया जा रहा है। अधिक जानकारी और पंजीयन के लिए 9610447943 पर संपर्क किया जा सकता है।

इन लोकेशन्स की मिलेगी जानकारी

प्रोपेक्स में अजमेर रोड, वैशाली नगर, झोटवाड़ा-सिरसी रोड, कालवाड़ रोड और गांधी पथ सहित पूरे पश्चिमी कॉरिडोर के प्रमुख हाउसिंग और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स प्रदर्शित किए जाएंगे। इनमें प्लॉट्स, विला, प्रीमियम और अफोर्डेबल फ्लैट्स, टाउनशिप और लजरी मल्टीस्टोरी अपार्टमेंट शामिल होंगे।

यह इलाका इसलिए खास

1- लोकेशन और कनेक्टिविटी शहर के अन्य हिस्सों से बेहतर है।
2- निवेश पर रिटर्न की संभावना अधिक रहती है।
3- आधुनिक लाइफस्टाइल इस क्षेत्र को आकर्षक बनाती है।

एक ही छत के नीचे ये सब

1- शहर के प्रमुख बिल्डर्स और डेवलपर्स उपलब्ध रहेंगे।
2- होम लोन और बैंक फाइनेंस सुविधा मिलेगी।
3- एक्सपो स्पेशल डिस्काउंट और लॉन्च ऑफर भी मिलेंगे।

ग्राहकों को मिलेंगे अनेक विकल्प

राजस्थान पत्रिका के इस प्रॉपर्टी एक्सपो में ग्राहकों को अनेक विकल्प मिलेंगे। यहां आकर लोग अपने सपनों का घर खरीद सकेंगे और भविष्य को ध्यान में रखते हुए निवेश भी कर सकेंगे।
विवेक चोरड़िया, डायरेक्टर, चोरड़िया बिल्डर्स

विशेष ऑफर और कस्टमाइज्ड डील्स रहेगी उपलब्ध

ग्राहकों को यहां अपार्टमेंट, विला और कमर्शियल स्पेस की विस्तृत जानकारी मिलेगी। विशेष ऑफर और कस्टमाइज्ड डील्स उपलब्ध रहेंगी। यह एक्सपो ग्राहकों के लिए लाभदायक साबित होगा।
विकास जैन, निदेशक, संकल्प ग्रुप

एक बेहतर लाइफस्टाइल अनुभव भी मिलेगा

शहर का रियल एस्टेट बाजार तेजी से बढ़ रहा है और लग्जरी प्रोजेक्ट्स इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इस एक्सपो में ग्राहकों को सिर्फ घर नहीं, बल्कि एक बेहतर लाइफस्टाइल अनुभव भी मिलेगा।
अमित कोटेचा, डायरेक्टर, गंगा कोटेचा ग्रुप

ये भी पढ़ें

Rajasthan Crime : ‘युवती का गला रेतकर आया हूं…’, सुनकर चौंके ग्रामीण, पूरे इलाके में फैली सनसनी
अलवर
Rajasthan Khairthal Tijara Mundawar police station heart wrenching incident girl murdered by slitting her throat

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Dec 2025 08:43 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Property Expo Propex-2025 : जयपुर में घर चाहिए तो चूके नहीं, सिर्फ 2 दिन मिलेंगे स्पेशल डिस्काउंट

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaipur: शादी के बंधन में बंधे कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय, बी-प्राक, धीरेंद्र शास्त्री समेत पहुंचे ये मेहमान, देखें एक्सक्लूसिव तस्वीरें

Indresh-Ji-Wedding-Exclusive-Photos
जयपुर

Indigo Flight Cancellation: पहली बार जयपुर से बेंगलूरु का किराया 77 हजार, दिल्ली-मुंबई का सफर 10 गुना महंगा

Indigo Flight Cancellation
जयपुर

CM भजनलाल शर्मा अचानक पहुंचे जवाहर सर्किल, आम लोगों संग की मॉर्निंग वॉक और दिया ‘फिट राजस्थान’ का संदेश

CM Bhajanlal Sharma
जयपुर

Jaipur: विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे की स्मृति में हुआ कार्यक्रम, जयपुर के महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम में गूंजते रहे ‘एड गुरु’ के स्लोगन

Piyush-Pandey-Program
जयपुर

Flight Cancellation: जयपुर एयरपोर्ट पर महिला यात्री ने 1 लाख में खरीदे 2 टिकट, सेना के जवान बोले- नहीं पहुंचे तो मिलेगी सजा

Indigo Flight Cancellation
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.