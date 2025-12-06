Property Expo Propex-2025 : जयपुर में घर चाहिए तो चूके नहीं, सिर्फ 2 दिन मिलेंगे स्पेशल डिस्काउंट

Property Expo Propex-2025 : जयपुर के रियल एस्टेट बाजार में फिर तेजी दिखाई दे रही है और इसी माहौल में आज से शहर का बड़ा प्रॉपर्टी एक्सपो प्रोपेक्स-2025 शुरू हो रहा है। गांधी पथ के ग्रांड उत्सव गार्डन में 6 और 7 दिसंबर को आयोजित होने वाले इस मेगा इवेंट में लोग अपने सपनों का घर चुन सकते हैं। निवेशकों के लिए भी यहां आकर्षक विकल्प उपलब्ध रहेंगे। सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक चलने वाले इस आयोजन में खरीदारों और निवेशकों को एक ही छत के नीचे प्रमुख आवासीय परियोजनाओं को देखने, समझने और बुकिंग का अवसर मिलेगा।