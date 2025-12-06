Property Expo Propex-2025 : जयपुर में घर चाहिए तो चूके नहीं, सिर्फ 2 दिन मिलेंगे स्पेशल डिस्काउंट

फोटो पत्रिका
Property Expo Propex-2025 : जयपुर के रियल एस्टेट बाजार में फिर तेजी दिखाई दे रही है और इसी माहौल में आज से शहर का बड़ा प्रॉपर्टी एक्सपो प्रोपेक्स-2025 शुरू हो रहा है। गांधी पथ के ग्रांड उत्सव गार्डन में 6 और 7 दिसंबर को आयोजित होने वाले इस मेगा इवेंट में लोग अपने सपनों का घर चुन सकते हैं। निवेशकों के लिए भी यहां आकर्षक विकल्प उपलब्ध रहेंगे। सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक चलने वाले इस आयोजन में खरीदारों और निवेशकों को एक ही छत के नीचे प्रमुख आवासीय परियोजनाओं को देखने, समझने और बुकिंग का अवसर मिलेगा।
शनिवार दोपहर 12.30 बजे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ एक्सपो का शुभारंभ करेंगे। इवेंट मैनेजमेंट आइएफएफपीएल की ओर से किया जा रहा है। अधिक जानकारी और पंजीयन के लिए 9610447943 पर संपर्क किया जा सकता है।
प्रोपेक्स में अजमेर रोड, वैशाली नगर, झोटवाड़ा-सिरसी रोड, कालवाड़ रोड और गांधी पथ सहित पूरे पश्चिमी कॉरिडोर के प्रमुख हाउसिंग और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स प्रदर्शित किए जाएंगे। इनमें प्लॉट्स, विला, प्रीमियम और अफोर्डेबल फ्लैट्स, टाउनशिप और लजरी मल्टीस्टोरी अपार्टमेंट शामिल होंगे।
1- लोकेशन और कनेक्टिविटी शहर के अन्य हिस्सों से बेहतर है।
2- निवेश पर रिटर्न की संभावना अधिक रहती है।
3- आधुनिक लाइफस्टाइल इस क्षेत्र को आकर्षक बनाती है।
1- शहर के प्रमुख बिल्डर्स और डेवलपर्स उपलब्ध रहेंगे।
2- होम लोन और बैंक फाइनेंस सुविधा मिलेगी।
3- एक्सपो स्पेशल डिस्काउंट और लॉन्च ऑफर भी मिलेंगे।
राजस्थान पत्रिका के इस प्रॉपर्टी एक्सपो में ग्राहकों को अनेक विकल्प मिलेंगे। यहां आकर लोग अपने सपनों का घर खरीद सकेंगे और भविष्य को ध्यान में रखते हुए निवेश भी कर सकेंगे।
विवेक चोरड़िया, डायरेक्टर, चोरड़िया बिल्डर्स
ग्राहकों को यहां अपार्टमेंट, विला और कमर्शियल स्पेस की विस्तृत जानकारी मिलेगी। विशेष ऑफर और कस्टमाइज्ड डील्स उपलब्ध रहेंगी। यह एक्सपो ग्राहकों के लिए लाभदायक साबित होगा।
विकास जैन, निदेशक, संकल्प ग्रुप
शहर का रियल एस्टेट बाजार तेजी से बढ़ रहा है और लग्जरी प्रोजेक्ट्स इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इस एक्सपो में ग्राहकों को सिर्फ घर नहीं, बल्कि एक बेहतर लाइफस्टाइल अनुभव भी मिलेगा।
अमित कोटेचा, डायरेक्टर, गंगा कोटेचा ग्रुप
