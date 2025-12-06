Weather Update: बर्फीली हवाओं ने राजस्थान में बढ़ाई ठंड, जमाव बिंदु पर पहुंचा पारा, जानें मौसम विभाग की लेटेस्ट भविष्यवाणी

Rajasthan Weather Update: उत्तरी भारत से आ राही बर्फीली हवा ने राजस्थान में सर्दी बड़ा दी है। बीते एक दिन में शेखावाटी सहित कई जगहों पर तापमान जमाव बिंदु के करीब दर्ज किया गया। सात शहरों में तपमान पांच डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया।