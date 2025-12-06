Weather Update: बर्फीली हवाओं ने राजस्थान में बढ़ाई ठंड, जमाव बिंदु पर पहुंचा पारा, जानें मौसम विभाग की लेटेस्ट भविष्यवाणी

फोटो: पत्रिका
Rajasthan Weather Update: उत्तरी भारत से आ राही बर्फीली हवा ने राजस्थान में सर्दी बड़ा दी है। बीते एक दिन में शेखावाटी सहित कई जगहों पर तापमान जमाव बिंदु के करीब दर्ज किया गया। सात शहरों में तपमान पांच डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया।
जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक गुरुवार रात को जयपुर की रात सीजन की सबसे सर्द रात रही। जयपुर का तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलाचा, प्रदेश में सबसे ठंडा फतेहपुर रहा, जहां पारा जमाव बिंदु के करीब 1.9 डिग्री सेल्सियम दर्ज किया गया।
मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में मौसम साफ़ और शुष्क रहेगा। कोहरे और शीतलहर का असर दिन-प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। वहीं जल्द ही कड़ाके की ठंड शुरू होने के पूरे आसार है।
सीकर – 3.0°C
नागौर – 3.1°C
लूणकरणसर – 3.2°C
चूरू – 4.5°C
दौसा – 4.6°C
पिलानी – 4.8°C
अलवर – 5.4°C
करौली – 6.1°C
श्रीगंगानगर – 7.2°C
सिरोही – 7.6°C
अजमेर – 9.2°C
अंता बारा – 9.3°C
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग