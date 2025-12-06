6 दिसंबर 2025,

शनिवार

जयपुर

Jaipur: शादी के बंधन में बंधे कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय, बी-प्राक, धीरेंद्र शास्त्री समेत पहुंचे ये मेहमान, देखें एक्सक्लूसिव तस्वीरें

Exclusive Photos Of Indresh Upadhyay Wedding: जयपुर में युवा कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा शर्मा वैदिक रीति-रिवाजों से शादी के बंधन में बंधे। देखें तस्वीरें

जयपुर

image

Akshita Deora

Dec 06, 2025

Indresh-Ji-Wedding-Exclusive-Photos
Play video

फोटो: दिनेश डाबी पत्रिका

Indresh Upadhyay and Shipra Wedding: जयपुर में दिल्ली रोड स्थित एक होटल में शुक्रवार को वृंदावन के युवा कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और हरियाणा की शिप्रा शर्मा परिणय सूत्र के बंधन में बंधे।

तिरुपति बालाजी मंदिर की तर्ज पर सजे मंडप में दोनों ने वैदिक परंपरा से सात फेरे लिए। इस दौरान हर चौकी पर इष्ट देव - विराजमान रहे। वैदिक मंत्रों की गूंज - हवा में घुली रही। साधु-संतों की मौजूदगी ने माहौल को पावन बना दिया। सात्विक खाने में लहसून-प्याज पूर्णतया वर्जित रहा। कोलकाता - से मंगाए गए विशेष फूलों से सजा - मंडप देखने लायक रहा।

इंद्रेश के पीछे उनके माता-पिता के साथ बागेश्वर धाम प्रमुख पं. धीरेंद्र शास्त्री हंसी-ठिठोली करते नजर आए।

बैंड वादकों ने बजाई विशेष धुनें

सुबह 11:15 बजे इंदेश मंडप में पहुंचे, जहां सभी पंडितों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। दोपहर 12 बजे शिप्रा गोल्डन साड़ी में मंडप में पहुंचीं। इंद्रेश ने हाथ में चांदी की छड़ी लिए सभी रस्में निभाई। इससे पहले सुबह सेहराबंदी हुई, जिसके बाद बारात निकली। इसमें जयपुर के बैंड वादकों ने विशेष धुने बजाई। शाम को जयमाला और आशीर्वाद समारोह हुआ।

बॉलीवुड सिंगर बी प्राक भी सूट बूट में नजर आए। डीजे अंश नरूला ने बताया कि पहली बार किसी शादी में उन्होंने बॉलीवुड के गीतों की बजाय भजन और लोकगीत प्ले किए।

हरिद्वार, नासिक और वृंदावन से आए 101 पंडितों ने विधि-विधान के साथ फेरे करवाए। इंद्रेश ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच शिप्रा की मांग में सिदूर भरा। साथ ही उन्हें ओडिशा के जगन्नाथपुरी का प्रसाद भी सौंपा।

कवि कुमार विश्वास, कथावाचक देवी चित्रलेखा, संत जयराम दास, सबसे कम उम्र के सुपरस्टार सिंगर तीन के राइजिंग स्टार कथावाचक भागवत शर्मा, चांदी की टकसाल काले हनुमान मंदिर के महंत गोपालदास, युवाचार्य पं. योगेश शर्मा, विधायक बालमुकुंदाचार्य ने भी शादी में शिरकत की।

Indresh Upadhyay : इंद्रेश उपाध्याय अचानक क्यों सुर्खियों में आए, जानिए कौन हैं? क्यों है जयपुर से उनका बेहद लगाव
जयपुर
Indresh Upadhyay suddenly come into headlines Why know who Indresh Upadhyay Shipra Why so much love for Jaipur

06 Dec 2025 09:43 am

