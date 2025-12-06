Jaipur: शादी के बंधन में बंधे कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय, बी-प्राक, धीरेंद्र शास्त्री समेत पहुंचे ये मेहमान, देखें एक्सक्लूसिव तस्वीरें

तिरुपति बालाजी मंदिर की तर्ज पर सजे मंडप में दोनों ने वैदिक परंपरा से सात फेरे लिए। इस दौरान हर चौकी पर इष्ट देव - विराजमान रहे। वैदिक मंत्रों की गूंज - हवा में घुली रही। साधु-संतों की मौजूदगी ने माहौल को पावन बना दिया। सात्विक खाने में लहसून-प्याज पूर्णतया वर्जित रहा। कोलकाता - से मंगाए गए विशेष फूलों से सजा - मंडप देखने लायक रहा।