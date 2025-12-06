6 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur: विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे की स्मृति में हुआ कार्यक्रम, जयपुर के महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम में गूंजते रहे ‘एड गुरु’ के स्लोगन

Program In Memory Of Indian Adman Piyush Pandey: कार्यक्रम में जब पीयूष पांडे की बहन रमा पांडे ने कहा कि 'जान तो सभी की जाती है इस शान से कोई मक्तल से गया। वो शान अदब निराली है। जाने की बात को क्या कहिए, ये जान तो आनी जानी है', तो हर कोई पीयूष की याद में खोया नजर आया।

3 min read
Google source verification

जयपुर

image

Akshita Deora

Dec 06, 2025

Piyush-Pandey-Program

कार्यक्रम में मौजूद पीयूष पांडे की तीनों बहनें रमा, तृप्ति, इला (फोटो: पत्रिका)

Advertising Legend Piyush Pandey: विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे के दोस्तों, परिजन, प्रशंसकों और क्लाइंट्स से भरे ऑडिटोरियम में गूंजते शब्द और वीडियो लोगों को कभी हंसा रहे थे तो कभी आंखों को नम कर रहे थे। यहां गूंजती उनके विज्ञापन की पंक्तियां 'जाने क्या दिख जाए…, हर घर कुछ कहता है…, कुछ मीठा हो जाए…, मिले सुर मेरा तुम्हारा…, फेविकोल का जोड़ टूटेगा नहीं…' यह एहसास करवा रही थीं कि पीयूष हमारे बीच ही मौजूद हैं। पीयूष पांडे की याद में शुक्रवार को महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का आयोजन हुआ।

कार्यक्रम में जब पीयूष पांडे की बहन रमा पांडे ने कहा कि 'जान तो सभी की जाती है इस शान से कोई मक्तल से गया। वो शान अदब निराली है। जाने की बात को क्या कहिए, ये जान तो आनी जानी है', तो हर कोई पीयूष की याद में खोया नजर आया।

रमा ने कहा कि वह यही कहीं मेरे पास हैं। मैं जिस्म में उनको ढूंढ़ती, वो बन गए एहसास है। वह लोगों के मन की बात जानते थे और उसी को संवाद बनाते थे। जयपुर की मिट्टी से हमारे परिवार का गहरा लगाव है। उन्होंने राजस्थानी मिट्टी को कई विज्ञापन दिए। मैं विज्ञापन को साहित्य की विधा बनाना चाहती हूं। कार्यक्रम के दौरान 'हां भाई पार्टनर फ्रंट फुट पर खेलो…' लाइन गूंजती रही। इस दौरान एक स्कूल की गर्ल्स ने बैंड परफॉर्मेंस भी दी।

मैं कहती, मत आना इसे लेने

कार्यक्रम में तृप्ति पांडे ने कहा कि पीयूष हमारा लीडर था। उसके साथ हम पतंगें उड़ाते थे। उसकी पतंग कटने पर मैं लूटने जाती थी। वह गणित में कमजोर था। काश, मैं ऊपर वाले से कह पाती कि मत आना इसको लेने। जब पीयूष ने 'मिले सुर मेरा…' विज्ञापन किया तो मुझे राजस्थान में एक कुआं ढूंढ़ने के लिए कहा। उसको राजस्थान से बहुत प्यार था। उसने 'जाने क्या दिख जाए…' विज्ञापन से राजस्थान में ऐसा जादू चलाया कि आज भी यह लाइन लोगों के दिल में जगह बनाए हुए है।

जाने क्या दिख जाए …

पीयूष पांडे के भाई प्रसून ने कहा कि उनकी क्रिएटिविटी कमाल की थी। उनसे हर कोई व्यक्ति बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाता था। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री थी, तब पीयूष पांडे से कई बार मिलना हुआ। उनके विज्ञापन 'जाने क्या दिख जाए…' से राजस्थान के पर्यटन को अलग पहचान मिली। उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि पीयूष पांडे जिंदादिली के मिसाल थे। पांडे वह शख्स थे जिन्होंने विज्ञापनों को भारतीय बनाया।

ये आंसू तुम्हारे नाम के हैं

अभिनेत्री इला अरुण ने कहा कि 'मुझे अच्छा लगता है जब तुम्हारी याद में मेरी आंख से आंसू ढुलकते हैं। ये आंसू तुम्हारे नाम के हैं, स्वाभिमान के हैं। ये आंसू सुख के हैं, दुख के हैं….'। पीयूष कहते थे कि 'वी आर टीम इलेवन'। वह मेरे साथ मुंबई में 5 वर्ष रहे, तब मैंने उनके व्यक्तित्व को समझा। मां-बाप के जाने के बाद पीयूष हमारे लिए बरगद बन गए और हम उनकी छांव में पनपने लगे।

मामाओं की रेपुटेशन को सुधारना है…

पीयूष के दोस्त प्रभात दयाल ने कहा कि इस फैमिली से मैं तीन पीढ़ियों से जुड़ा हूं। अभिजीत अवस्थी ने कहा कि पीयूष मामा के जीवन का लक्ष्य था कि मामाओं की रेपुटेशन को सुधारना। उन्होंने हमें सिखाया कि कब फ्रंट फुट पर खेलना है और कब बैंक फुट पर।

जीवन से जुड़े कई पहलुओं को दिखाया

कार्यक्रम में वीडियो के माध्यम से पीयूष पांडे के विज्ञापनों को दिखाया गया। 'कुछ खास है हम सभी में… वीडियो में उनके जीवन से जुड़े कई पहलुओं को दिखाया गया, जिसमें वे क्रिकेट खेलते, परिवार के साथ बिताए पल, डांस करते आदि शामिल थे। ओ पीयूष मूंछों वाले पांडे साहब…' गाने पर उनके बनाए हुए कई विज्ञापनों को अलग अंदाज में प्रस्तुत किया गया।

ये भी पढ़ें

भारत के ‘एडमैन’ पीयूष पांडे का निधन, जयपुर से था गहरा लगाव; 2014 में दिया था ये राजनीतिक नारा
जयपुर
Piyush Pandey passes away

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

06 Dec 2025 08:28 am

Published on:

06 Dec 2025 08:27 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur: विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे की स्मृति में हुआ कार्यक्रम, जयपुर के महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम में गूंजते रहे ‘एड गुरु’ के स्लोगन

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaipur: शादी के बंधन में बंधे कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय, बी-प्राक, धीरेंद्र शास्त्री समेत पहुंचे ये मेहमान, देखें एक्सक्लूसिव तस्वीरें

Indresh-Ji-Wedding-Exclusive-Photos
जयपुर

Indigo Flight Cancellation: पहली बार जयपुर से बेंगलूरु का किराया 77 हजार, दिल्ली-मुंबई का सफर 10 गुना महंगा

Indigo Flight Cancellation
जयपुर

CM भजनलाल शर्मा अचानक पहुंचे जवाहर सर्किल, आम लोगों संग की मॉर्निंग वॉक और दिया ‘फिट राजस्थान’ का संदेश

CM Bhajanlal Sharma
जयपुर

Property Expo Propex-2025 : जयपुर में घर चाहिए तो चूके नहीं, सिर्फ 2 दिन मिलेंगे स्पेशल डिस्काउंट

Property Expo Propex-2025 If you want a home in Jaipur do not miss out you get special discounts for just 2 days
जयपुर

Flight Cancellation: जयपुर एयरपोर्ट पर महिला यात्री ने 1 लाख में खरीदे 2 टिकट, सेना के जवान बोले- नहीं पहुंचे तो मिलेगी सजा

Indigo Flight Cancellation
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.