Jaipur: विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे की स्मृति में हुआ कार्यक्रम, जयपुर के महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम में गूंजते रहे ‘एड गुरु’ के स्लोगन

Advertising Legend Piyush Pandey: विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे के दोस्तों, परिजन, प्रशंसकों और क्लाइंट्स से भरे ऑडिटोरियम में गूंजते शब्द और वीडियो लोगों को कभी हंसा रहे थे तो कभी आंखों को नम कर रहे थे। यहां गूंजती उनके विज्ञापन की पंक्तियां 'जाने क्या दिख जाए…, हर घर कुछ कहता है…, कुछ मीठा हो जाए…, मिले सुर मेरा तुम्हारा…, फेविकोल का जोड़ टूटेगा नहीं…' यह एहसास करवा रही थीं कि पीयूष हमारे बीच ही मौजूद हैं। पीयूष पांडे की याद में शुक्रवार को महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का आयोजन हुआ।