Indigo Flight Cancellation: पहली बार जयपुर से बेंगलूरु का किराया 77 हजार, दिल्ली-मुंबई का सफर 10 गुना महंगा

Indigo Flight Cancellation: जयपुर: इंडिगो के देशभर में जारी संकट का असर अब सीधे यात्रियों की जेब पर पड़ने लगा है। सैकड़ों फ्लाइट के देरी से संचालन रद्द होने के बाद शुक्रवार को अचानक हवाई किराए में भारी उछाल देखने को मिला।
खासतौर पर जयपुर से मुंबई, दिल्ली, पुणे और हैदराबाद समेत कई रूट पर इंडिगो के अलावा दूसरे एयरलाइन कंपनियों का हवाई किराया कई गुना तक पहुंच गया है। ऐसे में मजबूरन यात्रियों को जेब ढीली करनी पड़ रही है। इतना ही नहीं, कई यात्रियों को दूसरे एयरलाइन की फ्लाइट बुकिंग फुल होने से निराशा भी झेलनी पड़ी।
शुक्रवार को जयपुर से दिल्ली, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, उदयपुर, अहमदाबाद, गोवा और बेंगलूरु समेत कई रूट पर आवाजाही करने वाली फ्लाइट नहीं मिली। कारण कि ज्यादातर फ्लाइट फुल हो चुकी थीं। केवल मुंबई की एक फ्लाइट मिली, वह भी रात की एकमात्र फ्लाइट थी।
उसमें किराया 54,721 रुपए था। इसके अलावा कई यात्री गफलत में भी दिखे। जयपुर से ऑपरेट होने वाली इंडिगो की कुछ फ्लाइट्स के शिड्यूल में बार-बार बदलाव हो रहा था। कभी रद्द, तो कभी री-शेड्यूल।
सूत्रों का कहना है कि क्रू मेंबर्स की कमी से जूझ रही इंडिगो जयपुर से रोजाना 40 से 44 फ्लाइट संचालित करती है। सर्वाधिक रूट पर इसी एयरलाइन की फ्लाइटें चल रही हैं। देखा जा रहा है कि इस संकट के कारण एयरलाइन कुछ रूट पर ऑपरेशन बंद कर सकती है, जिससे कुछ रूट पर परेशानी और बढ़ सकती है। शनिवार को जयपुर से कई रूट पर केवल इंडिगो की ही फ्लाइट दिख रही है।
एयरपोर्ट पर इस तरह के हालात के चलते कई लोग ट्रेन व बसों से रवाना हुए। ट्रेनों में उन्हें पहले से ही भीड और कंफर्म टिकट न मिलने से भारी परेशानी हुई। कुछ यात्रियों ने बताया कि टैक्सी में भी उनसे मनमाफिक दाम वसूले गए। ऐसे में यात्रियों को हर जगह परेशानी ही झेलनी पड़ी।
शनिवार से रविवार तक (वर्तमान किराया) तथा सामान्य किराया
|मार्ग
|वर्तमान किराया (शनिवार → रविवार)
|सामान्य किराया
|जयपुर → दिल्ली
|₹ 8,545 – ₹ 33,193
|₹ 2,175 – ₹ 3,229
|जयपुर → मुंबई
|₹ 21,271 – ₹ 54,721
|₹ 5,456 – ₹ 7,585
|जयपुर → बेंगलूरु
|₹ 21,822 – ₹ 77,022
|₹ 6,233 – ₹ 7,117
|जयपुर → पुणे
|₹ 36,178
|₹ 6,487 – ₹ 9,081
|जयपुर → कोलकाता
|₹ 24,279 – ₹ 41,508
|₹ 6,728 – ₹ 7,026
|जयपुर → गोवा
|₹ 47,905 – ₹ 63,513
|₹ 6,894 – ₹ 7,581
|जयपुर → हैदराबाद
|₹ 45,385
|₹ 6,265 – ₹ 6,572
शनिवार–रविवार (वर्तमान किराया)
|मार्ग
|वर्तमान किराया (शनिवार → रविवार)
|मुंबई → जयपुर
|₹ 25,092 – ₹ 36,642
|पुणे → जयपुर
|₹ 21,213 – ₹ 37,781
|कोलकाता → जयपुर
|₹ 43,907
|हैदराबाद → जयपुर
|₹ 24,548 – ₹ 32,983
|गोवा → जयपुर
|₹ 32,494 – ₹ 40,080
