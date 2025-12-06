6 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Indigo Flight Cancellation: पहली बार जयपुर से बेंगलूरु का किराया 77 हजार, दिल्ली-मुंबई का सफर 10 गुना महंगा

Flight Cancellation: इंडिगो की फ्लाइट देरी और रद्द होने से जयपुर में हवाई किराए अचानक कई गुना बढ़ गए। अधिकांश रूट पर सीटें फुल और केवल मुंबई की शुक्रवार देर रात फ्लाइट 54,721 रुपए में मिली। बढ़े किराए और री-शेड्यूलिंग से यात्रियों को भारी मुश्किलें झेलनी पड़ीं।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Dec 06, 2025

Indigo Flight Cancellation
Play video

जयपुर से बेंगलूरु का किराया 77 हजार (फोटो- दिनेश डाबी)

Indigo Flight Cancellation: जयपुर: इंडिगो के देशभर में जारी संकट का असर अब सीधे यात्रियों की जेब पर पड़ने लगा है। सैकड़ों फ्लाइट के देरी से संचालन रद्द होने के बाद शुक्रवार को अचानक हवाई किराए में भारी उछाल देखने को मिला।

खासतौर पर जयपुर से मुंबई, दिल्ली, पुणे और हैदराबाद समेत कई रूट पर इंडिगो के अलावा दूसरे एयरलाइन कंपनियों का हवाई किराया कई गुना तक पहुंच गया है। ऐसे में मजबूरन यात्रियों को जेब ढीली करनी पड़ रही है। इतना ही नहीं, कई यात्रियों को दूसरे एयरलाइन की फ्लाइट बुकिंग फुल होने से निराशा भी झेलनी पड़ी।

शाम छह बजे के बाद नहीं हुई बुकिंग

शुक्रवार को जयपुर से दिल्ली, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, उदयपुर, अहमदाबाद, गोवा और बेंगलूरु समेत कई रूट पर आवाजाही करने वाली फ्लाइट नहीं मिली। कारण कि ज्यादातर फ्लाइट फुल हो चुकी थीं। केवल मुंबई की एक फ्लाइट मिली, वह भी रात की एकमात्र फ्लाइट थी।

उसमें किराया 54,721 रुपए था। इसके अलावा कई यात्री गफलत में भी दिखे। जयपुर से ऑपरेट होने वाली इंडिगो की कुछ फ्लाइट्स के शिड्यूल में बार-बार बदलाव हो रहा था। कभी रद्द, तो कभी री-शेड्यूल।

यह हाल भी दिखे…कई रूट पर ज्यादा दिखेगा असर, परेशानी तय

सूत्रों का कहना है कि क्रू मेंबर्स की कमी से जूझ रही इंडिगो जयपुर से रोजाना 40 से 44 फ्लाइट संचालित करती है। सर्वाधिक रूट पर इसी एयरलाइन की फ्लाइटें चल रही हैं। देखा जा रहा है कि इस संकट के कारण एयरलाइन कुछ रूट पर ऑपरेशन बंद कर सकती है, जिससे कुछ रूट पर परेशानी और बढ़ सकती है। शनिवार को जयपुर से कई रूट पर केवल इंडिगो की ही फ्लाइट दिख रही है।

इधर, ट्रेनों में भीड़ और वेटिंग, टैक्सी, बसों से गए लोग

एयरपोर्ट पर इस तरह के हालात के चलते कई लोग ट्रेन व बसों से रवाना हुए। ट्रेनों में उन्हें पहले से ही भीड और कंफर्म टिकट न मिलने से भारी परेशानी हुई। कुछ यात्रियों ने बताया कि टैक्सी में भी उनसे मनमाफिक दाम वसूले गए। ऐसे में यात्रियों को हर जगह परेशानी ही झेलनी पड़ी।

शनिवार से रविवार तक (वर्तमान किराया) तथा सामान्य किराया

मार्गवर्तमान किराया (शनिवार → रविवार)सामान्य किराया
जयपुर → दिल्ली₹ 8,545 – ₹ 33,193₹ 2,175 – ₹ 3,229
जयपुर → मुंबई₹ 21,271 – ₹ 54,721₹ 5,456 – ₹ 7,585
जयपुर → बेंगलूरु₹ 21,822 – ₹ 77,022₹ 6,233 – ₹ 7,117
जयपुर → पुणे₹ 36,178₹ 6,487 – ₹ 9,081
जयपुर → कोलकाता₹ 24,279 – ₹ 41,508₹ 6,728 – ₹ 7,026
जयपुर → गोवा₹ 47,905 – ₹ 63,513₹ 6,894 – ₹ 7,581
जयपुर → हैदराबाद₹ 45,385₹ 6,265 – ₹ 6,572

शनिवार–रविवार (वर्तमान किराया)

मार्ग वर्तमान किराया (शनिवार → रविवार)
मुंबई → जयपुर₹ 25,092 – ₹ 36,642
पुणे → जयपुर₹ 21,213 – ₹ 37,781
कोलकाता → जयपुर₹ 43,907
हैदराबाद → जयपुर₹ 24,548 – ₹ 32,983
गोवा → जयपुर₹ 32,494 – ₹ 40,080

ये भी पढ़ें

CM भजनलाल शर्मा अचानक पहुंचे जवाहर सर्किल, आम लोगों संग की मॉर्निंग वॉक और दिया ‘फिट राजस्थान’ का संदेश
जयपुर
CM Bhajanlal Sharma

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

06 Dec 2025 09:41 am

Published on:

06 Dec 2025 09:28 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Indigo Flight Cancellation: पहली बार जयपुर से बेंगलूरु का किराया 77 हजार, दिल्ली-मुंबई का सफर 10 गुना महंगा

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaipur: शादी के बंधन में बंधे कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय, बी-प्राक, धीरेंद्र शास्त्री समेत पहुंचे ये मेहमान, देखें एक्सक्लूसिव तस्वीरें

Indresh-Ji-Wedding-Exclusive-Photos
जयपुर

CM भजनलाल शर्मा अचानक पहुंचे जवाहर सर्किल, आम लोगों संग की मॉर्निंग वॉक और दिया ‘फिट राजस्थान’ का संदेश

CM Bhajanlal Sharma
जयपुर

Property Expo Propex-2025 : जयपुर में घर चाहिए तो चूके नहीं, सिर्फ 2 दिन मिलेंगे स्पेशल डिस्काउंट

Property Expo Propex-2025 If you want a home in Jaipur do not miss out you get special discounts for just 2 days
जयपुर

Jaipur: विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे की स्मृति में हुआ कार्यक्रम, जयपुर के महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम में गूंजते रहे ‘एड गुरु’ के स्लोगन

Piyush-Pandey-Program
जयपुर

Flight Cancellation: जयपुर एयरपोर्ट पर महिला यात्री ने 1 लाख में खरीदे 2 टिकट, सेना के जवान बोले- नहीं पहुंचे तो मिलेगी सजा

Indigo Flight Cancellation
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.