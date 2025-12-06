Indigo Flight Cancellation: पहली बार जयपुर से बेंगलूरु का किराया 77 हजार, दिल्ली-मुंबई का सफर 10 गुना महंगा

सूत्रों का कहना है कि क्रू मेंबर्स की कमी से जूझ रही इंडिगो जयपुर से रोजाना 40 से 44 फ्लाइट संचालित करती है। सर्वाधिक रूट पर इसी एयरलाइन की फ्लाइटें चल रही हैं। देखा जा रहा है कि इस संकट के कारण एयरलाइन कुछ रूट पर ऑपरेशन बंद कर सकती है, जिससे कुछ रूट पर परेशानी और बढ़ सकती है। शनिवार को जयपुर से कई रूट पर केवल इंडिगो की ही फ्लाइट दिख रही है।