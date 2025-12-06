6 दिसंबर 2025,

शनिवार

जयपुर

Flight Cancellation: जयपुर एयरपोर्ट पर महिला यात्री ने 1 लाख में खरीदे 2 टिकट, सेना के जवान बोले- नहीं पहुंचे तो मिलेगी सजा

Flight Cancellation: जयपुर एयरपोर्ट पर इंडिगो ऑपरेशन बुरी तरह प्रभावित रहा। तकनीकी खामी और क्रू मेंबर की कमी से 16 फ्लाइट रद्द, कई घंटों की देरी से यात्रियों की मुश्किलें बढ़ीं। जवानों से लेकर खिलाड़ियों और हनीमून पर जा रहे दंपती तक सभी फंसे रहे। सोशल मीडिया पर #IndigoDelay ट्रेंड हुआ।

जयपुर

image

Arvind Rao

Dec 06, 2025

Indigo Flight Cancellation

जयपुर एयरपोर्ट पर फंसे यात्री (फोटो- दिनेश डाबी)

Indigo Flight Cancellation: Jaipur: “भैया, किसी भी फ्लाइट से भिजवा दीजिए, टिकट तीन दिन री-शेड्यूल मत कीजिए। इतने दिन कहां और कैसे रहेंगे। दूसरी फ्लाइट से भी नहीं जा पाएंगे, इतने पैसे भी नहीं हैं। ऐनवक्त पर ट्रेन या बस से कैसे जा पाएंगे। बच्चों का भी रो-रोकर बुरा हाल है।” यह दर्द शुक्रवार को जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पोर्च में बने इंडिगो एयरलाइन के बुकिंग काउंटर पर सुनाई दिया।

लगातार दूसरे दिन शुक्रवार को भी तकनीकी खामी और पायलट समेत अन्य स्टॉफ (क्रू स्टॉफ) की कमी से जूझ रही इंडिगो एयरलाइन कंपनी का फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह प्रभावित रहा। इसमें जयपुर से मुंबई, कोलकाता, इंदौर, लखनऊ, बेंगलूरु और पुणे समेत कई शहरों के बीच आवाजाही करने वाली दो दर्जन से अधिक फ्लाइट की एक से 13 घंटे तक की देरी से आवाजाही हुई। जबकि 16 फ्लाइट का संचालन ऐनवक्त पर रद्द कर दिया गया। इससे यात्रियों को भारी परेशानी से जूझना पड़ा।

सेना के जवान बोले- सुबह तक नहीं पहुंचे तो मिलेगी सजा

झुंझुनूं से आए बीएसएफ के जवान राजेश कुमार ने बताया कि सुबह 6:40 बजे जयपुर से गुवाहाटी की फ्लाइट थी। रात को घर से रवाना होकर सुबह 4 बजे एयरपोर्ट पहुंच गया। यहां पता चला कि फ्लाइट दो घंटे देरी से जाएगी। कुछ देर बाद उसे रद्द कर दिया।

दूसरे जवान राजेंद्र कुमार ने बताया कि वे भी इसी फ्लाइट से जाने वाले थे। अब फ्लाइट रद्द हो गई है। सुबह पहुंचना जरूरी था। पहुंच नहीं पाए तो सजा मिलेगी। अब दिल्ली जा रहे हैं, वहां से देखेंगे। पता नहीं क्या होगा।

क्रिकेट टीम भी फंसी, इंदौर तक बस से गए

मानसरोवर के केएल सैनी स्टेडियम में चल रही अंडर-19 ट्रॉफी में शामिल होने आई नागपुर टीम के खिलाड़ी एयरपोर्ट पर फंस गए। कोच ने बताया कि सुबह 11:30 बजे की फ्लाइट थी। उसे री-शेड्यूल किया, फिर उसे रद्द कर दिया। दो दिन बाद टीम का मैच है, इसलिए पहुंचना जरूरी है। इंदौर से बस से रवाना हो रहे हैं, वहां से नागपुर अब ट्रेन में जाएंगे। बहुत टेंशन हो रही है। बच्चों के घरों से भी फोन आ रहे हैं।

पहले दिल्ली, अब जयपुर में फंस गया

दिल्ली से कोलकाता की फ्लाइट रद्द होने के बाद एक यात्री ने जयपुर से कोलकाता की फ्लाइट बुक की। यहां टैक्सी करके पहुंचे तो पता चला कि फ्लाइट कैंसिल हो गई। यात्री ने रोष जताते हुए कहा कि जब कैंसिल ही करनी थी तो टिकट बुकिंग क्यों की। 25 हजार रुपए में टिकट बुक की थी। उसने एयरलाइन स्टाफ को खरी-खोटी सुनाते हुए कहा कि पहले दिल्ली में, अब जयपुर में फंस गया हूं।

परेशान होते रहे यात्री

बेंगलूरु से शादी में आए थे। शाम 5:45 की इंडिगो फ्लाइट थी। वह कैंसिल हो गई। एयरलाइन स्टॉफ बात करने को भी तैयार नहीं है। कोई अपडेट नहीं दे रहे। पता नहीं कैसे जाएंगे।
-लक्ष्मी, यात्री

एक लाख में खरीदे दो टिकट

बेंगलूरु की दोपहर की फ्लाइट थी, लेकिन वह कैंसिल हो गई। जाना जरूरी था, इसलिए 1 लाख 4 हजार रुपए में दो टिकट बुक किए। क्या करें, मजबूरी है।
-शाहबाज, महिला यात्री

सोशल मीडिया पर ट्रेंड..इंडिगो डिले हैशटेग

जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पोर्च में बने इंडिगो के बुकिंग काउंटर पर यात्रियों की भीड़ रही। कई यात्रियों ने हंगामा किया और भारी रोष जताया। सुबह से रात तक लोग परेशान रहे। कोई अनहोनी न हो इसलिए वहां भारी सुरक्षा इंतज़ाम भी किए गए।
रिफंड के लिए भी यात्रियों को काफी दिक्कतें हुईं। कई यात्री शनिवार की फ्लाइट की डिमांड कर रहे थे, लेकिन एयरलाइन प्रतिनिधियों ने दो दिन फ्लाइट सस्पेंड रहने की बात कही। इधर,सोशल मीडिया पर भी लोगों का आक्रोश दिखा और इंडिगो डिले डे हैशटैग ट्रेंड हुआ।

हनीमून प्लान कैंसिल, शादी में जाना भी टला

सीकर से आए एक दंपती ने बताया कि वे हनीमून पर गोवा जा रहे थे, लेकिन फ्लाइट कैंसिल हो गई। दूसरी एयरलाइन की टिकट महंगी है, इसलिए अब जाना कैंसिल हो गया। एक यात्री ने बताया कि रिश्तेदार की शादी में जाना था। अब वीडियो कॉल पर ही प्रोग्राम देखना पड़ेगा, जबकि परिवार वहां पहुंच चुका है।

Published on:

06 Dec 2025 08:20 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Flight Cancellation: जयपुर एयरपोर्ट पर महिला यात्री ने 1 लाख में खरीदे 2 टिकट, सेना के जवान बोले- नहीं पहुंचे तो मिलेगी सजा

