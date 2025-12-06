Flight Cancellation: जयपुर एयरपोर्ट पर महिला यात्री ने 1 लाख में खरीदे 2 टिकट, सेना के जवान बोले- नहीं पहुंचे तो मिलेगी सजा

जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पोर्च में बने इंडिगो के बुकिंग काउंटर पर यात्रियों की भीड़ रही। कई यात्रियों ने हंगामा किया और भारी रोष जताया। सुबह से रात तक लोग परेशान रहे। कोई अनहोनी न हो इसलिए वहां भारी सुरक्षा इंतज़ाम भी किए गए।

रिफंड के लिए भी यात्रियों को काफी दिक्कतें हुईं। कई यात्री शनिवार की फ्लाइट की डिमांड कर रहे थे, लेकिन एयरलाइन प्रतिनिधियों ने दो दिन फ्लाइट सस्पेंड रहने की बात कही। इधर,सोशल मीडिया पर भी लोगों का आक्रोश दिखा और इंडिगो डिले डे हैशटैग ट्रेंड हुआ।