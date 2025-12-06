राजस्थान के सांसदों ने संसद में पेश किए दस गैर सरकारी विधेयक

सीकर. राजस्थान और मध्य प्रदेश से जुड़े कफ सीरप से मौत के मामले पर सीकर सांसद ने लोकसभा में मुद्दा उठाया है। सीकर सांसद अमराराम ने सवाल राजस्थान व मध्यप्रदेश को लेकर पूछा, लेकिन जवाब महाराष्ट्र और तमिलनाडु का मिला है। सांसद ने बताया कि प्रदेश में पिछले दिनों कफ सीरप से बच्चों की मौत होने के कई मामले सामने आए थे, लेकिन कफ सीरप को जिम्मेदार नहीं माना गया। केवल कफ सीरप निर्माता कंपनी की दवाओं पर प्रतिबंध लगाकर और सरकारी अस्पतालों से संबंधित दवाओं को वापस मंगा कर मामले को पूरी तरह से दबा दिया गया।