जयगढ़ हेरिटेज फेस्टिवल 2025: 300 साल पुरानी विरासत को नई पहचान देने की हुई शुरुआत, जाने-माने कलाकार हो रहे शामिल

जयगढ़ हेरिटेज फेस्टिवल आने वाले समय में न केवल शनिवार-रविवार तक सीमित रहेगा बल्कि इसे 6 से 7 दिन तक चलाया जाएगा। इस प्रकार यह कार्यक्रम लोगों को विरासत से जोड़ने का एक माध्यम बनेगा। टीमवर्क आर्ट्स के प्रबंध निदेशक संजय के. रॉय के अनुसार, यह फेस्टिवल कलाकारों, विद्वानों और दर्शकों को जयपुर की किला-परंपराओं के केंद्र में आने का आमंत्रण है। वेदांता रिसोर्सेज के निदेशक प्रिया अग्रवाल ने कहा कि यह भारत की सांस्कृतिक धरोहर का एक उमंगों भरा उत्सव है।