Flight Cancellation: जयपुर एयरपोर्ट पर आज 17 उड़ानें हुईं रद्द, रेलवे चलाएगा अतिरिक्त ट्रेनें

जयपुर। राजस्थान में इंडिगो की फ्लाइट रद्द होने का सिलसिला शनिवार को भी जारी रहा। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुबह से दोपहर तक आठ और दोपहर से शाम तक नौ उड़ानें रद्द रहीं। सबसे अधिक दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, पुणे और मुंबई रूट प्रभावित हुए। लगातार रद्द हो रही उड़ानों का असर सीधा किराए पर पड़ा और अन्य एयरलाइनों ने टिकट दरें कई गुना बढ़ा दीं।
हालात यह हैं कि दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जाने वाली अन्य एयरलाइनों में भी सीटें उपलब्ध नहीं हैं। आने वाले दिनों की बुकिंग में भी इंडिगो की कई उड़ानों पर संभावित एक दिन का डिले दर्शाया जा रहा है। हवाई सेवाओं में अव्यवस्था को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कई स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं।
दुर्गापुरा-बांद्रा टर्मिनस और हिसार-खड़की के बीच सात व आठ दिसंबर को एक-एक ट्रिप चलाई जाएगी, जबकि दिल्ली सराय रोहिल्ला-साबरमती स्पेशल एक्सप्रेस छह और सात दिसंबर को जयपुर होकर चलेगी।
इंडिगो एयरलाइंस में रोस्टर शिफ्ट और शेड्यूल में हो रही परेशानियों का लगातार चौथे दिन भी जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर असर दिखाई दिया। एयरपोर्ट पर बिगड़ी व्यवस्थाओं से हवाई यात्री परेशान होते रहे, लेकिन जिम्मेदार एयरलाइन के प्रतिनिधि भी यात्रियों की मदद के लिए पूरी तरह नाकाम साबित हुए।
लगातार दो दिन से रद्द हो रही उड़ानें शनिवार को पूरी तरह संचालित हुईं। जोधपुर एयरपोर्ट पर इंडिगो की कोई भी फ्लाइट रद्द नहीं हुई, हालांकि मुंबई और हैदराबाद की उड़ानें काफी देरी से पहुंचीं। मुंबई की सुबह की फ्लाइट दोपहर और दोपहर की फ्लाइट देर शाम जोधपुर आई, जिससे यात्रियों को पांच से छह घंटे तक एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ा।
