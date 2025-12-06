6 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Flight Cancellation: जयपुर एयरपोर्ट पर आज 17 उड़ानें हुईं रद्द, रेलवे चलाएगा अतिरिक्त ट्रेनें

Flight Cancellation: जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शनिवार सुबह से दोपहर तक आठ और दोपहर से शाम तक नौ उड़ानें रद्द रहीं। सबसे अधिक दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, पुणे और मुंबई रूट प्रभावित हुए।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Kamal Mishra

Dec 06, 2025

Plane

फाइल फोटो-पत्रिका

जयपुर। राजस्थान में इंडिगो की फ्लाइट रद्द होने का सिलसिला शनिवार को भी जारी रहा। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुबह से दोपहर तक आठ और दोपहर से शाम तक नौ उड़ानें रद्द रहीं। सबसे अधिक दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, पुणे और मुंबई रूट प्रभावित हुए। लगातार रद्द हो रही उड़ानों का असर सीधा किराए पर पड़ा और अन्य एयरलाइनों ने टिकट दरें कई गुना बढ़ा दीं।

हालात यह हैं कि दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जाने वाली अन्य एयरलाइनों में भी सीटें उपलब्ध नहीं हैं। आने वाले दिनों की बुकिंग में भी इंडिगो की कई उड़ानों पर संभावित एक दिन का डिले दर्शाया जा रहा है। हवाई सेवाओं में अव्यवस्था को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कई स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं।

इन ट्रेनों का होगा संचालन

दुर्गापुरा-बांद्रा टर्मिनस और हिसार-खड़की के बीच सात व आठ दिसंबर को एक-एक ट्रिप चलाई जाएगी, जबकि दिल्ली सराय रोहिल्ला-साबरमती स्पेशल एक्सप्रेस छह और सात दिसंबर को जयपुर होकर चलेगी।

एयरलाइन से नहीं मिल रही मदद

इंडिगो एयरलाइंस में रोस्टर शिफ्ट और शेड्यूल में हो रही परेशानियों का लगातार चौथे दिन भी जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर असर दिखाई दिया। एयरपोर्ट पर बिगड़ी व्यवस्थाओं से हवाई यात्री परेशान होते रहे, लेकिन जिम्मेदार एयरलाइन के प्रतिनिधि भी यात्रियों की मदद के लिए पूरी तरह नाकाम साबित हुए।

जोधपुर से हुआ संचालन

लगातार दो दिन से रद्द हो रही उड़ानें शनिवार को पूरी तरह संचालित हुईं। जोधपुर एयरपोर्ट पर इंडिगो की कोई भी फ्लाइट रद्द नहीं हुई, हालांकि मुंबई और हैदराबाद की उड़ानें काफी देरी से पहुंचीं। मुंबई की सुबह की फ्लाइट दोपहर और दोपहर की फ्लाइट देर शाम जोधपुर आई, जिससे यात्रियों को पांच से छह घंटे तक एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ा।

ये भी पढ़ें

Flight Cancellation: जयपुर एयरपोर्ट पर महिला यात्री ने 1 लाख में खरीदे 2 टिकट, सेना के जवान बोले- नहीं पहुंचे तो मिलेगी सजा
जयपुर
Indigo Flight Cancellation

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

IndiGo

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

06 Dec 2025 09:59 pm

Published on:

06 Dec 2025 09:36 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Flight Cancellation: जयपुर एयरपोर्ट पर आज 17 उड़ानें हुईं रद्द, रेलवे चलाएगा अतिरिक्त ट्रेनें

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

एयरलाइंस पर साइबर अटैक का खतरा, अब तक 800 फ्लाइट्स प्रभावित, एक्सपर्ट बोले- जीपीएस स्पूफिंग को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा

जयपुर

जयगढ़ हेरिटेज फेस्टिवल 2025: 300 साल पुरानी विरासत को नई पहचान देने की हुई शुरुआत, जाने-माने कलाकार हो रहे शामिल

jaigarh heritage festival 2025
जयपुर

Jaipur: जयपुर में सड़क खुदाई के दौरान भूमिगत गैस लाइन कटी, जान बचाने के लिए भागे लोग, इलाके में दहशत

Underground LPG Pipe Cut
जयपुर

राजस्थान के सांसदों ने संसद में पेश किए दस गैर सरकारी विधेयक

जयपुर

Jaipur Building: जयपुर में निर्माणाधीन 5 मंजिला इमारत में आई दरारें, इलाके में मचा हड़कंप; प्रशासन ने खाली कराया पूरा इलाका

Jaipur building
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.