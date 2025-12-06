Flight Cancellation: जयपुर एयरपोर्ट पर आज 17 उड़ानें हुईं रद्द, रेलवे चलाएगा अतिरिक्त ट्रेनें

जयपुर। राजस्थान में इंडिगो की फ्लाइट रद्द होने का सिलसिला शनिवार को भी जारी रहा। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुबह से दोपहर तक आठ और दोपहर से शाम तक नौ उड़ानें रद्द रहीं। सबसे अधिक दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, पुणे और मुंबई रूट प्रभावित हुए। लगातार रद्द हो रही उड़ानों का असर सीधा किराए पर पड़ा और अन्य एयरलाइनों ने टिकट दरें कई गुना बढ़ा दीं।