जयपुर एयरपोर्ट पर मिली संदिग्ध ‘स्पाई डिवाइस’, जांच के लिए दिल्ली गई टीम; 2 भाइयों से पूछताछ में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

चैकिंग के दौरान मिली संदिग्ध बैटरी-नुमा डिवाइस। फोटो: पत्रिका
जयपुर। जयपुर एयरपोर्ट पर पार्सल चैकिंग के दौरान मिली संदिग्ध बैटरी-नुमा डिवाइस जुआ में चीटिंग करने की मशीन निकली। पुलिस ने एयरपोर्ट पर मिली डिवाइस को गंभीरता से लिया। डीसीपी ईस्ट संजीव नैन की अगुवाई में टीम डिवाइस का स्रोत खंगालते हुए जयपुर से दिल्ली पहुंची, जहां दो भाइयों से पूछताछ में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई।
दिल्ली के मीरा बाग निवासी संदीप कपूर ने कबूला कि यह कोई आतंकी या खतरनाक डिवाइस नहीं, बल्कि जुआ खेलने में चीटिंग के लिए तैयार की गई स्पाई मशीन है। यह नोटों के बीच फिट होती है और मोबाइल ऐप के जरिए ऑपरेट की जाती है। सामने वाले खिलाड़ी के ताश के पत्तों की जानकारी इस डिवाइस से भेजी जाती है। संदीप 2012 से ऐसे गैजेट बनाता है और ‘सनराइज’ नाम से कंपनी चलाता है।
पुलिस टीम ने आगे संदीप के बहनोई रोहिणी निवासी अमित बख्शी से पूछताछ की। अमित इस व्यवसाय के प्रचार-प्रसार और ऑर्डर प्रबंधन का काम संभालता है। इसी ने यह पार्सल डीटीडीसी कूरियर के जरिए बुक कराया था, जिसे हैदराबाद भेजना था। कूरियर कंपनी के कर्मचारी राधा बल्लभ शर्मा ने भी पुष्टि की कि 5 दिन पहले अमित ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर के लिए पार्सल बुक कराया था, जिसे किसी ‘शरीफ’ नाम के व्यक्ति को रिसीव करना था। पार्सल पहले दिल्ली से जयपुर भेजा गया और फिर जयपुर से प्लेन के जरिए आंध्र प्रदेश भेजना था।
जयपुर एयरपोर्ट के डोमेस्टिक कार्गो टर्मिनल पर मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब स्कैनिंग के दौरान एक संदिग्ध पार्सल की स्क्रीनिंग में नोटों की गड्डियों के बीच छिपा हुआ एक इलेक्ट्रॉनिक बैटरी-नुमा डिवाइस दिखाई दिया। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की टीम ने इसे देखकर तुरंत स्क्रीनिंग सिस्टम रोक दिया और वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी। कुछ ही मिनटों में सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू कर दिया गया और स्कैनिंग जोन की घेराबंदी कर कर्मचारियों की आवाजाही सीमित कर दी गई। राजस्थान एटीएस व एयरपोर्ट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुटी।
एयरपोर्ट पर मिली संदिग्ध डिवाइस को भेजने वालों की पहचान कर ली गई। जुआ में चीटिंग करने के लिए इस डिवाइस का उपयोग किया जाता है। कानूनी रूप से डिवाइस से संबंधित सभी लोगों को पूछताछ के लिए बुलाने के लिए नोटिस दिया जाएगा।
-राहुल प्रकाश, स्पेशल पुलिस कमिश्नर
