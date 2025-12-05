जयपुर एयरपोर्ट पर मिली संदिग्ध ‘स्पाई डिवाइस’, जांच के लिए दिल्ली गई टीम; 2 भाइयों से पूछताछ में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

पुलिस टीम ने आगे संदीप के बहनोई रोहिणी निवासी अमित बख्शी से पूछताछ की। अमित इस व्यवसाय के प्रचार-प्रसार और ऑर्डर प्रबंधन का काम संभालता है। इसी ने यह पार्सल डीटीडीसी कूरियर के जरिए बुक कराया था, जिसे हैदराबाद भेजना था। कूरियर कंपनी के कर्मचारी राधा बल्लभ शर्मा ने भी पुष्टि की कि 5 दिन पहले अमित ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर के लिए पार्सल बुक कराया था, जिसे किसी ‘शरीफ’ नाम के व्यक्ति को रिसीव करना था। पार्सल पहले दिल्ली से जयपुर भेजा गया और फिर जयपुर से प्लेन के जरिए आंध्र प्रदेश भेजना था।