Rajasthan Weather: बैक-टू-बैक 2 पश्चिमी विक्षोभ से सर्दी ने छुड़ाई धूजणी, उत्तरी जिलों में 5-6 दिसंबर को शीतलहर का अलर्ट

पौष मास की आज से शुरूआत के साथ ही राजस्थान में अब हाड़कंपाने वाली सर्दी का दौर तेज हो गया है। प्रदेश के उत्तर पूर्वी इलाकों में रात के तापमान में पारा सामान्य से नीचे जा चुका है आगामी दिनों में सर्दी के तेवर और तीखे होने की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। उत्तरी राज्यों में सक्रिय बैक टू बैक दो पश्चिमी विक्षोभ के असर से आगामी दिनों में शीतलहर चलने की आशंका है। मौसम विभाग के आकलन के अनुसार प्रदेश के ज्यादातर भागों में रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट होने और गलनभरी सर्दी महसूस होने की संभावना है।