जयपुर

Rajasthan Weather: बैक-टू-बैक 2 पश्चिमी विक्षोभ से सर्दी ने छुड़ाई धूजणी, उत्तरी जिलों में 5-6 दिसंबर को शीतलहर का अलर्ट

राजस्थान में अब हाड़कंपाने वाली सर्दी का दौर तेज हो गया है। प्रदेश के उत्तर पूर्वी इलाकों में रात के तापमान में पारा सामान्य से नीचे जा चुका है आगामी दिनों में सर्दी के तेवर और तीखे होने की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। उत्तरी राज्यों में सक्रिय बैक टू बैक दो पश्चिमी विक्षोभ के असर से आगामी दिनों में शीतलहर चलने की आशंका है।

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Dec 05, 2025

Play video

फतेहपुर में खेतों में जमने लगी ओस की बूंदें, पत्रिका फाइल फोटो

पौष मास की आज से शुरूआत के साथ ही राजस्थान में अब हाड़कंपाने वाली सर्दी का दौर तेज हो गया है। प्रदेश के उत्तर पूर्वी इलाकों में रात के तापमान में पारा सामान्य से नीचे जा चुका है आगामी दिनों में सर्दी के तेवर और तीखे होने की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। उत्तरी राज्यों में सक्रिय बैक टू बैक दो पश्चिमी विक्षोभ के असर से आगामी दिनों में शीतलहर चलने की आशंका है। मौसम विभाग के आकलन के अनुसार प्रदेश के ज्यादातर भागों में रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट होने और गलनभरी सर्दी महसूस होने की संभावना है।

बैक टू बैक दो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय

मौसम विज्ञानियों के अनुसार उत्तरी पंजाब और उत्तर पश्चिमी यूपी क्षेत्र में दो बैक टू बैक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं। विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के उत्तरी इलाकों में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम एक्टिव हो रहा है। जिसके कारण प्रदेश के दक्षिण-पूर्वी भागों में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री तक रहने की संभावना है। हालांकि पूरे प्रदेश में दिन में मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। लेकिन रात में कड़ाके की सर्दी का असर बढ़ने के आसार हैं।

उत्तरी इलाकों में दो दिन शीतलहर का अलर्ट

राजस्थान के उत्तरी इलाकों में 5 और 6 दिसंबर को शीतलहर चलने का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। प्रदेश के सीकर, चूरू, झुंझुनूं और श्रीगंगानगर में सुबह शाम में कोहरा छाने और रात का तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम के कारण प्रदेश में विंड पैटर्न बदलने पर अब उत्तरी बर्फीली हवा चलने पर मैदानी इलाकों में हाड़कंपाने वाली सर्दी का असर बढ़ने वाला है।

शेखावाटी में शीतलहर की चेतावनी

प्रदेश के शेखावाटी अंचल में आज भी शीतलहर चलने की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। प्रदेश में हालांकि अब भी दिन में तापमान सामान्य या उसके आसपास दर्ज हो रहा है लेकिन तेज गति से चल रही उत्तर पश्चिमी हवा के असर से लोगों को गलन महसूस होने लगी है। सीकर के फतेहपुर में रात के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज होने से खेतों में ओस की परत भी जमी नजर आने लगी है।

आगामी दो सप्ताह के लिये मौसम पूर्वानुमान

मौसम विभाग ने आगामी दो सप्ताह के दौरान राज्य के अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। अगले सप्ताह के दौरान राज्य के दक्षिण-पूर्वी भागों में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री तक कम रहने की संभावना है। आज से 18 दिसंबर के दौरान राज्य के उत्तरी भागों में न्यूनतम तापमान समान्य से 2-3 डिग्री कम दर्ज होने व 5-6 दिसम्बर को राज्य के उत्तरी भागों में कहीं-कहीं शीतलहर (COLDWAVE) की संभावना है। राज्य के शेष भागों में न्यूनतम तापमान सामान्य के आस पास दर्ज होने की संभावना है।

05 Dec 2025 07:21 am

