Rajasthan Weather: राजस्थान में अब पड़ेगी हाड़ कंपाने वाली ठंड, दिसंबर के पहले सप्ताह में शीतलहर का अलर्ट

सर्दी के साथ ही आबोहवा भी खराब होती गई। नवंबर माह में प्रदेश के कई शहर वायु प्रदूषण के रेड जोन में पहुंच गए। भिवाड़ी शहर सबसे अधिक प्रदूषित रहा, यहां का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) 376 तक पहुंच गया। वहीं राजधानी जयपुर का औसत एक्यूआइ भी 302 तक पहुंचा। जयपुर में नवंबर की शुरुआत में एक्यूआइ 90 के आसपास था। वहीं टोंक और कोटा में भी एक्यूआइ 300 को पार कर गया। हालांकि एनसीआर क्षेत्र में शामिल अलवर के अलावा सिरोही, राजसमंद, सवाईमाधोपुर सहित कई शहरों में राहत रही, यहां एक्यूआइ 100 के आसपास ही रहा।