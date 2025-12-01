Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan Weather: राजस्थान में अब पड़ेगी हाड़ कंपाने वाली ठंड, दिसंबर के पहले सप्ताह में शीतलहर का अलर्ट

Rajasthan Weather: मौसम विभाग की तरफ से दिसंबर के पहले सप्ताह में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। विभाग के मुताबिक, आगामी एक-दो दिनों में शीतलहर का असर दिखने लगेगा। सबसे अधिक असर शेखावाटी क्षेत्र में पड़ने का अनुमान है।

जयपुर

Dec 01, 2025

फाइल फोटो-पत्रिका

जयपुर। प्रदेश में दिसंबर माह शुरू होने के साथ एक बार फिर सर्दी का दौर शुरू होगा। मौसम केंद्र ने इसकी संभावना जताई है। हालांकि इस बार नवंबर महीने में शीतलहर ने दस्तक दे दी थी। बीते वर्षों में आमतौर पर नवंबर के आखिरी दिनों में शीतलहर का दौर शुरू होता था। इस बार नवंबर में रात का पारा सामान्य से आठ डिग्री तक कम दर्ज किया गया।

माउंट आबू में लगातार चार दिन न्यूनतम तापमान शून्य पर रहा। मौसम केंद्र के अनुसार अधिकांश भागों में आगामी एक सप्ताह मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। आगामी दो-तीन दिनों में तापमान में हल्की गिरावट होने और 2 से 4 दिसंबर को शेखावाटी क्षेत्र में न्यूनतम तापमान 4-5 डिग्री के आसपास दर्ज होने की संभावना है। तीन दिसंबर को मौसम केंद्र ने झुंझुनूं, सीकर में शीतलहर की संभावना जताई है।

आठ शहरों में रात का पारा 10 डिग्री से नीचे

इधर, राज्य में आठ शहरों में रात का पारा 10 डिग्री से कम दर्ज किया गया। मौसम केंद्र के अनुसार अलवर में 9.5, पिलानी में 8.5, सीकर में 9, चूरू में 8.5, श्रीगंगानगर में 7.3, नागौर में 9.2, लूणकरणसर में 5.9 और झुंझुनूं में 9.5 डिग्री दर्ज किया गया।

भिवाड़ी-जयपुर में एक्यूआइ 300 पार पहुंचा

सर्दी के साथ ही आबोहवा भी खराब होती गई। नवंबर माह में प्रदेश के कई शहर वायु प्रदूषण के रेड जोन में पहुंच गए। भिवाड़ी शहर सबसे अधिक प्रदूषित रहा, यहां का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) 376 तक पहुंच गया। वहीं राजधानी जयपुर का औसत एक्यूआइ भी 302 तक पहुंचा। जयपुर में नवंबर की शुरुआत में एक्यूआइ 90 के आसपास था। वहीं टोंक और कोटा में भी एक्यूआइ 300 को पार कर गया। हालांकि एनसीआर क्षेत्र में शामिल अलवर के अलावा सिरोही, राजसमंद, सवाईमाधोपुर सहित कई शहरों में राहत रही, यहां एक्यूआइ 100 के आसपास ही रहा।

01 Dec 2025 06:00 am

Rajasthan Weather: राजस्थान में अब पड़ेगी हाड़ कंपाने वाली ठंड, दिसंबर के पहले सप्ताह में शीतलहर का अलर्ट

