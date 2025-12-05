राजस्थान में न्यायिक महाकुंभ: CJI से DJ तक डिजिटल मीडिया, सेंसरशिप, साइबर अपराध और AI पर करेंगे मंथन, 20 SC न्यायाधीश आएंगे

जयपुर: पश्चिमी राज्यों के न्यायाधीशों की दो दिवसीय न्यायिक कॉन्फ्रेंस 13 और 14 दिसंबर को जैसलमेर में आयोजित होगी। इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में देश के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत सहित सुप्रीम कोर्ट के करीब 20 न्यायाधीश, 50 से अधिक हाईकोर्ट न्यायाधीश और राजस्थान सहित चार राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात और मध्यप्रदेश के 100 से अधिक जिला एवं सत्र न्यायाधीश भाग लेंगे। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य न्यायपालिका के समक्ष उभर रही आधुनिक चुनौतियों पर व्यापक मंथन करना है।