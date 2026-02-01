देशभर से आएंगे 144 प्लेयर, जयपुर में गोल्फ खेलेंगे कपिल देव और मदल लाल, पीएम. रुंगटा मेमोरियल गोल्फ कप 8 फरवरी को

गौरव रुंगटा ने कहा कि यह गोल्फ कप केवल एक खेल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि मेरे दादाजी की उत्कृष्टता, सेवा और मूल्यों को समर्पित एक जीवंत श्रद्धांजलि है। रामबाग गोल्फ क्लब में आयोजित यह टूर्नामेंट राजस्थान, एनसीआर और देश के अन्य हिस्सों से आए खिलाड़ियों को एक साझा मंच प्रदान करेगा। इसमें 144 प्लेयर हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता की श्रेणियों में ओवरऑल नेट विनर, हैंडीकैप कैटेगरी (0–9, 10–18, 19–24) में विजेता एवं उपविजेता, विजेता लेडी गोल्फर और विजेता वेटरन गोल्फर शामिल हैं।