5 दिसंबर 2025

शुक्रवार

जयपुर

Rajasthan Recruitment Fraud: राजस्थान में एक और भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा, SOG ने मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार

Rajasthan Gram Sevak Exam: राजस्थान में एक और भर्ती परीक्षा में नया फर्जीवाड़ा सामने आया है। इस मामले में अब एसओजी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है।

जयपुर

image

Anil Prajapat

Dec 05, 2025

Laduram-Vishnoi

मुख्य आरोपी लाडूराम विश्नोई। फोटो: पत्रिका

जयपुर। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा-2016 में डमी अभ्यर्थी बैठाकर नौकरी हासिल करने वाले मुख्य आरोपी लाडूराम विश्नोई को गिरफ्तार किया है। आरोपी काफी समय से फरार था। उस पर 10 हजार रुपए का इनाम भी रखा गया था।

एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि यह पूरा मामला एसओजी को प्राप्त एक परिवाद के आधार पर उजागर हुआ। परिवाद में आरोप लगाया गया था कि ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा-2016 में अभ्यर्थी लाडूराम विश्नोई ने स्वयं परीक्षा नहीं दी, बल्कि अपनी जगह एक डमी अभ्यर्थी बैठाकर सरकारी नौकरी हथिया ली।

पिछले साल पकड़ा गया था डमी अभ्यर्थी

पड़ताल में सामने आया कि बाड़मेर निवासी आरोपी लाडूराम विश्नोई ने अपनी जगह परीक्षा देने के लिए गोपाल विश्नोई नाम के व्यक्ति से सौदा किया था। डमी अभ्यर्थी गोपाल विश्नोई पुत्र जगदीश विश्नोई, निवासी बाड़मेर, स्वयं द्वितीय ग्रेड शिक्षक के रूप में जोधपुर में नियुक्त था, जिसे एसओजी ने इस मामले में 19 दिसंबर 2024 को ही गिरफ्तार कर लिया था। गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है।

05 Dec 2025 07:07 am

Rajasthan Recruitment Fraud: राजस्थान में एक और भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा, SOG ने मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार

Patrika Site Logo

