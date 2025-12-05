Rajasthan Recruitment Fraud: राजस्थान में एक और भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा, SOG ने मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार

पड़ताल में सामने आया कि बाड़मेर निवासी आरोपी लाडूराम विश्नोई ने अपनी जगह परीक्षा देने के लिए गोपाल विश्नोई नाम के व्यक्ति से सौदा किया था। डमी अभ्यर्थी गोपाल विश्नोई पुत्र जगदीश विश्नोई, निवासी बाड़मेर, स्वयं द्वितीय ग्रेड शिक्षक के रूप में जोधपुर में नियुक्त था, जिसे एसओजी ने इस मामले में 19 दिसंबर 2024 को ही गिरफ्तार कर लिया था। गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है।