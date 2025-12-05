SI Paper Leak: पेपर लीक केस में एक और अभ्यर्थी गिरफ्तार, 8 लाख रुपए में खरीदा था प्रश्न-पत्र

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि पेपर लीक के सरगना विनोद कुमार जाट उर्फ विनोद रेबाड़ से 8 लाख में सौदा किया। सौदे के तहत उसने 14 सितम्बर 2021 को परीक्षा से पूर्व दोनों पारियों के हल किए गए पेपर पढ़े थे। उसने हिन्दी विषय में 200 में से 137.21 अंक और सामान्य ज्ञान विषय में 200 में से 158.59 अंक हासिल किए। संयुक्त मेरिट में 474वां स्थान आने के बावजूद ओबीसी कैटेगरी में उसका अंतिम चयन नहीं हो पाया था।