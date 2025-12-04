Rajasthan: राजस्थान में यहां 167 करोड़ रुपए से बनेंगी 2 नई सड़कें और 1 हाई लेवल ब्रिज, सफर होगा और आसान

झालावाड़। जिले के ग्रामीण इलाकों में लोगों को टूटी सड़कों और आवागमन में आ रही दिक्कतों से जल्द राहत मिलने वाली है। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने जिले में दो प्रमुख सड़कों और एक हाई लेवल ब्रिज के निर्माण को मंजूरी दे दी है। कुल 167 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले ये कार्य कई गांवों को सुगम सड़क सुविधा उपलब्ध कराएंगे।