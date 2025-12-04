Rajasthan: राजस्थान में यहां 167 करोड़ रुपए से बनेंगी 2 नई सड़कें और 1 हाई लेवल ब्रिज, सफर होगा और आसान

एआई तस्वीर
झालावाड़। जिले के ग्रामीण इलाकों में लोगों को टूटी सड़कों और आवागमन में आ रही दिक्कतों से जल्द राहत मिलने वाली है। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने जिले में दो प्रमुख सड़कों और एक हाई लेवल ब्रिज के निर्माण को मंजूरी दे दी है। कुल 167 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले ये कार्य कई गांवों को सुगम सड़क सुविधा उपलब्ध कराएंगे।
अधिशाषी अभियंता हुकमचंद मीणा ने बताया कि लगभग 84 करोड़ 49 लाख रुपए की लागत से महत्त्वपूर्ण सड़क का निर्माण किया जाएगा। इनमें सुनेल-कडोदिया, उन्हेल-ओसाव, पिड़ावा-वाया ओडियाखेड़ी, कोटड़ी-गोविंदपुरा-करावन और धतूरिया-बन्नी-सिंहपुरा तक सड़क शामिल है। इसके बन जाने से ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन, कृषि परिवहन और एंबुलेंस व स्कूली बच्चों की आवाजाही में बड़ी सुविधा होगी।
इसके साथ ही 41 करोड़ रुपए की लागत से गेलनी-हेमड़ा-बोरदा-माथनिया-कालीतलाई-रायपुर होते हुए माधोपुर, भंवरासा, रीछवा, धूधालिया, बड़ोदिया और खांडियामिला तक लंबा सड़क मार्ग विकसित किया जाएगा। इससे कोटा-झालावाड़ के बीच ग्रामीण संपर्क मजबूत होगा।
गोविंदपुरा और करावन के बीच हाई लेवल ब्रिज बनाने की स्वीकृति भी मिल चुकी है। इस पर लगभग 41 करोड़ 90 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। बरसात में पानी भर जाने से इस मार्ग पर यातायात रुक जाता था, लेकिन पुल बनने के बाद आवागमन सुचारू रूप से चलेगा।
इन सभी परियोजनाओं के पूरा होने पर कई गांवों को बेहतर सड़क सुविधा मिलेगी। इससे खेतों से मंडियों तक परिवहन आसान होगा, स्कूली बच्चों की यात्रा सुरक्षित होगी, चिकित्सा आपात स्थितियों में समय पर सहायता मिलेगी और स्थानीय व्यापार को भी फायदा पहुंचेगा। विभाग के अनुसार निर्माण कार्यों को जल्द शुरू किया जाएगा।
झालावाड़
राजस्थान न्यूज़
