अब कॉलेज में अग्निवीर की तर्ज पर लगेंगे सहायक आचार्य

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यार्थियों को बहुआयामी शिक्षा प्रदान करने और संकाय के अतिरिक्त अन्य विषयों का चुनाव करने जैसे प्रावधान किए गए हैं । इसके शोध की प्रवृत्ति को आगे बढ़ाने, आधुनिक तकनीक व संसाधन उपलब्ध कराने और योग्यतम शिक्षकों को नियुक्त करने जैसे लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिससे हमारे युवा सम्पूर्ण विश्व में अपनी कुशलता और क्षमता का लोहा मनवा सकें। किन्तु अस्थायी नियुक्तियों और एक सरकारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से भी कम मानदेय पर महाविद्यालय में अध्यापन कार्य करवाना न सिर्फ योग्य उम्मीदवारों का अपमान है बल्कि युवा विद्यार्थियों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ है । राजसेस संचालित महाविद्यालय नैक द्वारा स्थापित मानदण्डों और यूजीसी की न्यूनतम आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं करते हैं। भवनों और मूलभूत सुविधाओं के अभाव में उच्च शिक्षा मात्र छलावा बनकर रह गई हैं।