Jhalawar: 11 महीने से 3 बच्चों के साथ पत्नी लापता, इंतजार में मूलचंद की पथराई आंखें

चांदपुरा भीलान निवासी मूलचंद तंवर ने बताया कि गत वर्ष होली से पूर्व की बात है। वह सुबह मज़दूरी करने गया था। रात्रि में घर पर आकर देखा तो उसकी पत्नी 26 वर्षीय संपत बाई, पुत्र सुजान सिंह (11 वर्ष), बड़ी पुत्री छपनी बाई (9 वर्ष) और छोटी पुत्री मोनिका (6 वर्ष) चारों घर से लापता थे।