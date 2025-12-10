10 दिसंबर 2025,

बुधवार

झालावाड़

Jhalawar: 11 महीने से 3 बच्चों के साथ पत्नी लापता, इंतजार में मूलचंद की पथराई आंखें

ससुराल व सभी रिश्तेदारों सहित जगह-जगह अपने परिजनों की तलाश की। कहीं पता नहीं चला तो थककर अंततः दांगीपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, मगर पुलिस ने भी उसे अभी तक कोई उम्मीद नहीं दिखाई।

झालावाड़

Akshita Deora

Dec 10, 2025

Missing News: झालावाड़ के मनोहरथाना उपखंड क्षेत्र के दांगीपुरा थाना क्षेत्र के चांदपुरा भीलान गांव निवासी असहाय मूलचंद तंवर पिछले 11 माह से अपनी लापता पत्नी, एक पुत्र व दो पुत्रियों का इंतज़ार कर रहा है।

उसने ससुराल व सभी रिश्तेदारों सहित जगह-जगह अपने परिजनों की तलाश की। कहीं पता नहीं चला तो थककर अंततः दांगीपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, मगर पुलिस ने भी उसे अभी तक कोई उम्मीद नहीं दिखाई।

चांदपुरा भीलान निवासी मूलचंद तंवर ने बताया कि गत वर्ष होली से पूर्व की बात है। वह सुबह मज़दूरी करने गया था। रात्रि में घर पर आकर देखा तो उसकी पत्नी 26 वर्षीय संपत बाई, पुत्र सुजान सिंह (11 वर्ष), बड़ी पुत्री छपनी बाई (9 वर्ष) और छोटी पुत्री मोनिका (6 वर्ष) चारों घर से लापता थे।

इसके बाद उसने ससुराल सहित अन्य रिश्तेदारों के यहां तलाश की, मगर चारों कहीं नहीं मिले। बाद में दांगीपुरा थाने में लिखित शिकायत दी, लेकिन 11 महीने बीत जाने के बावजूद उसकी पत्नी और तीनों बच्चों का कोई पता नहीं चला। इस बीच वह लगातार पुलिस प्रशासन से गुहार लगाता रहा।

Published on:

10 Dec 2025 03:47 pm

झालावाड़

झालावाड़

राजस्थान न्यूज़

