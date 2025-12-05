Jhalawar: तेज रफ्तार डंपर का कहर, एक्सीडेंट में घायल हुई पत्नी की पीहर में जाकर हुई मौत, माताजी के दर्शन कर लौट रहे थे घर

चिकित्सकों ने रात करीब 10 बजे नर्मदा बाई और लखन को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी, जबकि मोहनलाल के हाथ में फ्रैक्चर होने से उसे भर्ती रखा गया। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद नर्मदा बाई अपने पुत्र के साथ पीहर गांव डोंडा चली गई। गुरुवार सुबह करीब 4 बजे अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई, परिजन उसे पुनः अस्पताल लेकर आए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार, दुर्घटना के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।