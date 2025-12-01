Patrika LogoSwitch to English

झालावाड़

Jhalawar: 6 बेटियों के पिता की मौत, JCB मशीन के बूम की चपेट में आया युवक, डंपर चलाकर पालता था परिवार

6 Daughter's Father Died: 40 वर्षीय घनश्याम की जेसीबी मशीन के बूम की चपेट में आकर मौत हो गई। वह डंपर चलाकर अपनी छह बेटियों और परिवार का पालन-पोषण करता था।

less than 1 minute read
Google source verification

झालावाड़

image

Akshita Deora

Dec 01, 2025

Jhalawar-Youth-Died

मृतक के परिजन पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाते हुए (फोटो: पत्रिका)

Rajasthan News: झालावाड़ के रेन बसेरा रोड पर शनिवार रात मिट्टी खाली करते समय जेसीबी (सावल) मशीन के बूम की चपेट में आने से झालरापाटन के जूना पानी गांव निवासी युवक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा झिरनिया घाटी से लगभग 300 मीटर दूर हुआ। अस्पताल चौकी पुलिस के अनुसार जूना पानी गांव निवासी 40 वर्षीय घनश्याम पुत्र अमर सिंह अपने साथी श्यामलाल के साथ डंपर लेकर मिट्टी खाली करने गए थे।

श्यामलाल ने बताया कि घनश्याम मिट्टी खाली कराने के लिए डंपर और जेसीबी के बीच खड़ा था। तभी जेसीबी चालक ने बिना ध्यान दिए मशीन का बूम आगे बढ़ा दिया, जिससे बूम सीधे घनश्याम से टकरा गया और उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। घटना के तुरंत बाद चालक जेसीबी लेकर मौके से फरार हो गया। श्यामलाल ने मोबाइल पर गांव व परिजनों को दुर्घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही ग्रामीण, परिजन और पुलिस मौके पर पहुंचे। अस्पताल चौकी प्रभारी भीम सिंह टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने बताया कि रविवार को पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया

परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

गांववालों ने बताया कि मृतक घनश्याम बेहद गरीब परिवार से था और डंपर चलाकर परिवार का गुजर-बसर करता था। उसके छह बेटियां हैं। उसकी पत्नी निर्मला बाई मजदूरी कर परिवार को सहारा देती है। हादसे के बाद परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है।

