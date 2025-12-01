Jhalawar: 6 बेटियों के पिता की मौत, JCB मशीन के बूम की चपेट में आया युवक, डंपर चलाकर पालता था परिवार

श्यामलाल ने बताया कि घनश्याम मिट्टी खाली कराने के लिए डंपर और जेसीबी के बीच खड़ा था। तभी जेसीबी चालक ने बिना ध्यान दिए मशीन का बूम आगे बढ़ा दिया, जिससे बूम सीधे घनश्याम से टकरा गया और उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। घटना के तुरंत बाद चालक जेसीबी लेकर मौके से फरार हो गया। श्यामलाल ने मोबाइल पर गांव व परिजनों को दुर्घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही ग्रामीण, परिजन और पुलिस मौके पर पहुंचे। अस्पताल चौकी प्रभारी भीम सिंह टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने बताया कि रविवार को पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया