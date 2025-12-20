प्रभारी मंत्री बोले अवैधरूप से बसी कॉलोनियों के खिलाफ होगी कार्रवाई, करेंगे ध्वस्त

झालावाड़ नगरीय विकास एवं स्वायत शासन राज्य मंत्री झाबरसिंह खर्रा शुक्रवार को दोपहर बाद नगर परिषद में चल रहे समस्या समाधान शिविर में पहुंचे। शिविर में उन्होनेपीएमआवास व मुख्यमंत्रीजन आवास , निर्माण स्वीकृति सहित कई लोगों को पट्टे दिए। इस दौरान खर्रा ने आमजन की समस्याएं सुनी और उनके समाधान का आश्वासन दिया। खर्रा ने शिविर में 6 कृषि भूमि के पट्टे, 8 राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 69ए, राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त की गई छूट अनुसार 6 लीज होल्ड से फ्री होल्ड के, राजस्थान स्टेट ग्राण्ट एक्ट के तहत 12 पट्टे, 4 भवन निर्माण स्वीकृतियां, 12 लीज हस्तान्तरण प्रमाण पत्र, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 12 लाभार्थियो को मौके पर आवेदन भरवाए जाकर ऋ़ण वितरण के लिए स्वीकृति आदेश दिए, 2 लाभार्थियो को प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत प्रथम किश्त के 50,000 रूपए का चेक उपलब्ध करवाया गया। इसके साथ ही स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत घरेलू शौचालय निर्माण के लिए 11 लाभार्थियो को प्रथम व द्वितीय किश्त का भुगतान किया । खर्रा ने नगर परिषद में पट्टे की संपूर्ण जानकारी मांगी इस पर आयुक्त नरेन्द्र कुमार मीणा व अधिशाषी अभियंता मनीषसिंह ने शिविर के दौरान उत्पन्न होने वाली समस्याओ के संबंध में था राजकीय भूमि नियमन (अतिक्रमण नियमन) के तहत पटटे की जानकारी दी।