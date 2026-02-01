170 किमी दूर मप्र में जाकर झालावाड़ पुलिस ने एमडी ड्रग्स की फैक्टरी पकड़ी

झालावाड़झालावाड़ पुलिस ने मंगलवार रात को करीब 170 किलोमीटर दूर मध्यप्रदेश के माचलपुर इलाके में दबिश देते हुए एमडी ड्रग्स बनाने की फैक्टरी पकड़ी। यहां एमडी बनाने के काम में आने वाले करीब 40 किलोग्राम कई तरह के केमिकल मिले। इससे पहले पुलिस ने झालरापाटन में एक लोंिडंग वाहन में आगर ले जा रहे 320 किलोग्राम केमिकल भी पकड़ा। इस मामले में आगर मालवा के पांच जनों को गिरफ्तार किया। उनसे मिली जानकारी पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस माचलपुर में फैक्टरी तक पहुंच गई। फैक्टरी मालिक पुलिस को देखकर फरार हो गया। पकड़े गए केमिकल की कीमत करोड़ों में आंकी गई है।