4 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झालावाड़

170 किमी दूर मप्र में जाकर झालावाड़ पुलिस ने एमडी ड्रग्स की फैक्टरी पकड़ी

झालावाड़झालावाड़ पुलिस ने मंगलवार रात को करीब 170 किलोमीटर दूर मध्यप्रदेश के माचलपुर इलाके में दबिश देते हुए एमडी ड्रग्स बनाने की फैक्टरी पकड़ी। यहां एमडी बनाने के काम में आने वाले करीब 40 किलोग्राम कई तरह के केमिकल मिले। इससे पहले पुलिस ने झालरापाटन में एक लोंिडंग वाहन में आगर ले जा रहे 320 [&hellip;]

2 min read
Google source verification

झालावाड़

image

Hari Singh Gujar

Feb 04, 2026

झालावाड़झालावाड़ पुलिस ने मंगलवार रात को करीब 170 किलोमीटर दूर मध्यप्रदेश के माचलपुर इलाके में दबिश देते हुए एमडी ड्रग्स बनाने की फैक्टरी पकड़ी। यहां एमडी बनाने के काम में आने वाले करीब 40 किलोग्राम कई तरह के केमिकल मिले। इससे पहले पुलिस ने झालरापाटन में एक लोंिडंग वाहन में आगर ले जा रहे 320 किलोग्राम केमिकल भी पकड़ा। इस मामले में आगर मालवा के पांच जनों को गिरफ्तार किया। उनसे मिली जानकारी पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस माचलपुर में फैक्टरी तक पहुंच गई। फैक्टरी मालिक पुलिस को देखकर फरार हो गया। पकड़े गए केमिकल की कीमत करोड़ों में आंकी गई है।

एसपी अमित कुमार ने बताया कि झालरापाटन पुलिस ने मंगलवार रात को गश्त के दौरान ग्रोथ सेंटर चौराहे पर एक लोडिग वाहन में 320 किलोग्राम प्रतिबंधित केमिकल लेकर जा रहे कार में सवार सीमावर्ती मध्यप्रदेश के जिले आगर मालवा निवासी दीपक शर्मा, जितेन्द्र सिंह और शैलेन्द्रविलाला को पकड़ा। पूछताछ में तीनों ने बताया कि यह केमिकल वे यहां से 110 किलोमीटर दूर आगर मालवा निवासी जयनारायण उर्फ मामू को पहुंचाने जा रहे थे। इस पर झालावाड़ से पुलिस टीम तीनों को लेकर आगर मालवा पहुंची और स्थानीय पुलिस की मदद से जयनारायण और उसके एक साथी रामलाल को सुसनेर में दबोच लिया।

यहां पकड़े गए जयनारायण ने बताया कि यह केमिकल उसे यहांं से 60 किलोमीटर दूर माचलपुर [राजगढ़] के गोगडपुर निवासी रघुनंदन पाटीदार को पहुंचाना था। रघुनंदन की तलाश में पुलिस उसके घर पर दबिश दी। दूर से पुलिस को अपने घर की ओर आता देखकर रघुनंदन कार में फरार हो गया। स्थानीय पुलिस के सहयोग से झालावाड़ पुलिस ने रघुनंदन के घर की तलाशी ली तो वहां एमडी ड्रग्स बनाने की फैक्टरी मिली। जहां कई तरह के कुल 40 किलोग्राम प्रतिबंधित केमिकल और उपकरण मिले। इस सम्बंध में मध्यप्रदेश के माचलपुर थाने में कार्रवाई की गई।

बार-बार जगह बदल रहे थे-

झालावाड़ पुलिस जब दीपक, जितेन्द्र और शैलेन्द्र दो लेकर आगर मालवा पहुंची तो जयनारायण उनसे केमिकल की डिलीवरी लेने के लिए बार-बार जगह बदलवाता रहा। पुलिस को उसे पकडऩे के लिए करीब 50 किलोमीटर इधर-उधर घूमना पड़ा।

झालरापाटन में प्रकरण दर्ज-

झालावाड़ पुलिस ने झालरापाटन थाने में 320 किलोग्राम केमिकल बरामद होने के सम्बंध में मामला दर्जकर दीपक शर्मा, जितेन्द्र सिंह, शैलेन्द्र विलाला, जयनारायण उर्फ मामू और रामलाल को गिरफ्तार किया। उनके तीन वाहन भी पुलिस ने जब्त कर लिए। 320 किलोग्राम केमिकल एमडी ड्रग्स बनाने के लिए इसे ंमंगवाया गया था।

सुसनेर पुलिस से तकरार-

सूत्रों के अनुसार मध्यप्रदेश में कार्रवाई के दौरान झालावाड़ पुलिस की सुसनेर पुलिस से तकरार भी हुई। झालावाड़ पुलिस ने जयनारायण के खिलाफ कार्रवाई के लिए सुसनेर के थानाधिकारी से सहयोग मांगा तो उन्होंने झालावाड़ पुलिस को अपनी पहचान बताने के कहा और कार्रवाई से इनकार कर दिया। उनकी झालावाड़पुुलिस से काफी देर तकरार भी हुई। विवाद की जानकारी मिलने पर एसपी ने राजगढ़ और आगर मालवा एसपी को फोन किया, उसके बाद स्थानीय पुलिस ने कार्रवाई में सहयोग किया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

04 Feb 2026 08:39 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhalawar / 170 किमी दूर मप्र में जाकर झालावाड़ पुलिस ने एमडी ड्रग्स की फैक्टरी पकड़ी

बड़ी खबरें

View All

झालावाड़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Rain: ओलावृष्टि के बाद तेज हवाओं के साथ हुई बारिश, फसलों को हुआ भारी नुकसान

झालावाड़

जिले में मुख कैंसर के 1078 , स्तन कैंसर के 578 मरीज आए सामने, समय पर इलाज से बचाव संभव

झालावाड़

विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में ठोस आधार वाला बजट- बैरवा

झालावाड़

राजस्थान में फ्री रोडवेज यात्रा में बड़ा फर्जीवाड़ा, 7 लोग गिरफ्तार, इस तरह हो रहा था दुरुपयोग

Rajasthan Roadways Free Bus Travel
झालावाड़

Rajasthan: रोडवेज की एक दिन में कमाई हुई डबल, टूटा रेकॉर्ड, जानें कैसे हुआ यह ‘चमत्कार’

Rajasthan Roadways, Rajasthan Roadways News, Rajasthan Roadways Latest News, Sirohi Roadways Bus, New Roadways Bus in Sirohi, Sirohi News, Rajasthan News, राजस्थान रोडवेज, राजस्थान रोडवेज न्यूज, राजस्थान रोडवेज लेटेस्ट न्यूज, सिरोही रोडवेज बस, सिरोही में नई रोडवेज बस, सिरोही न्यूज, राजस्थान न्यूज
झालावाड़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.