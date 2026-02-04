Rajasthan Rain: ओलावृष्टि के बाद तेज हवाओं के साथ हुई बारिश, फसलों को हुआ भारी नुकसान

ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र के गांवों में तेज हवा के साथ करीब पौने घंटे बारिश हुई। सुनारी, ढाबला, कागड़िया, सेकला, बेड़ला सहित अनेक गांवों में तेज हवा के साथ हुई बारिश से खेतों में खड़ी फसलें आड़ी हो गई। सांकरिया सहित कई गांवों में कुछ किसानों ने धनिया, सरसों, मसूर, असालिया की फसल काट कर खलियान में सूखा रखी थी। बारिश से कटी फसल में भी नुकसान हुआ है।