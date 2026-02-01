जिले में मुख कैंसर के 1078 , स्तन कैंसर के 578 मरीज आए सामने, समय पर इलाज से बचाव संभव

झालावाड़.प्रदेश में कैंसर रोग तेजी से बढ़ रहा है। कैंसर रोगियों की संख्या में हर साल दस प्रतिशत का इजाफा हो रहा है। सरकारी और निजी अस्पतालों में हर साल एक लाख से ज्यादा नए मरीज सामने आ रहे हैं। इनमें करीब 50 प्रतिशत मरीज ओरल कैंसर (मुंह) गले और खाने की नली, लंग्स, ब्रेस्ट और बच्चेदानी के कैंसर से जुड़े मामले होते हैं। झालावाड़ जिले में 2018 से अभी तक सबसे ज्यादा मरीज मुख कैंसर के 1078 व दूसरे नंबर पर स्तन कैंसर के 578 है। तीसरे नंबर पर फेफड़े के 383 व चौथे नंबर पर महिलाओं में बच्चेदानी के 179 मरीज सामने आ चुके हैं। ऐसे में चिंताजनक बात है कि अब कैंसर की चपेट में आने वालों में महिला मरीज की संख्या बढ़ रही है। आश्चर्य की बात है कि सरकार ने एसआरजी अस्पताल में कैंसर केयर यूनिट तो बना दी लेकिन यहां पूरे समय वार्ड नहीं खुलता है। नतीजन प्रतिदिन एक दर्जन मरीजों को घर जाना पड़ता है या एसआरजी में ही सर्जरी विभाग में रोज चौथे माले पर भर्ती होना पड़ता है,ऐसे में गंभीर मरीजों को ज्यादा परेशानी आ रही है। बुधवार को यूनाइटेड बाय यूनिक थीम पर विश्व कैंसर दिवस मनाया जाएगा। ये थीम 2027 तक चलेगी।