राजस्थान: रोडवेज की एक दिन में कमाई दोगुना हुई, टूटा रेकॉर्ड, जानें कैसे हुआ यह ‘चमत्कार’

नरेन्द्र की कुछ साल पहले झालावाड़ डिपो के तत्कालीन मुख्य प्रबंधक के साथ अच्छी सांठगांठ भी रही। यह मुख्य प्रबंधक नरेन्द्र के साथ अक्सर कार में घूमता रहता था। उस दौरान नरेन्द्र का रोडवेज में इतना दबदबा था कि वह बसों में पसंद के कंडक्टरों की ड्यूटी लगवाता था। मुख्य प्रबंधक ने नरेन्द्र के जरिए अच्छी कमाई वाले रूटों पर लगाने के बदले कंडक्टरों से मासिक बंधी के रूप में भारी रकम वसूली। शिकायत के बाद मुख्यालय ने इस मुख्य प्रबंधक को हटाकर अन्य जगह स्थानान्तरित कर दिया।