Rajasthan: सोने-चांदी के बढ़े दाम तो शादियों में तैनात किए ‘बाउंसर’, गहनों की सुरक्षा के लिए ये अनोखा तरीका चर्चा में

कोटा की एक निजी कंपनी के कमांडर रामप्रसाद मीणा ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से शादी समारोहों में बाउंसरों की मांग तेजी से बढ़ी है। पहले शादी समारोहों में घरों, धर्मशालाओं और रिसोर्ट के बाहर गार्ड तैनात किए जाते थे। अब सोना-चांदी की बढ़ती कीमतों ने आयोजनकर्ताओं को गहनों की सुरक्षा के लिए बाउंसर रखने पर भी मजबूर कर दिया है।