तीन बाण के धारी, तीनों बाण चलाओ ना….

भजन गाते हुए छोटूसिंह रावणा
झालावाड़। नगर परिषद के नवीन भवन की बाउण्ड्रीवाल के भूमिपूजन के बाद बुधवार शाम प्रसिद्ध गायक छोटू सिंह रावणा की भजन संध्या में लोग जमकर झूमे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शहरवासी पहुंचे। रावणा ने एक से बढक़र एक भजनों की प्रस्तुति दी तो शहरवासी झूमने लगे। रावणा ने जैसे ही प्रसिद्ध गीत तीन बाण के धारी…तीनों बाण चलाओं ना भजन सुनाया तो वहां मौजूद लोग नाचने लगे।। उन्होंने गायां को ग्वालो…, म्हारो सेठ रूखालो, मेरी गाड़ी को डिलेवर…. नगरी हो अयोध्या सी.. समेत कई भजन गाए।
सेल्फ ी लेते नजर आए
कार्यक्रम में रावणा के फेन सेल्फ ी लेते नजर आए। वहीं कार्यक्र म के बीच में कई लोगों ने रावणा को खाटूश्याम व सांवरिया सेठ की तस्वीरें भी भेंट की। भजन गायक मंच से नीचे उतर कर भीड़ के बीच पहुंचे तो कई लोग उनसे हाथ मिलाने के लिए आतुर नजर आए।कार्यक्रम के दौरान बड़ी संïख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे।
बड़ी खबरेंView All
झालावाड़
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग